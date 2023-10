A Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából készült koncertszínházi előadásra vidékről is érkezőket Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszöntötte.

– Amikor a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programon gondolkoztunk, és felvetettem a lehetőségét, hogy ne csak városi szinten fogalmazzuk meg az elképzeléseinket, hanem térségként, furcsán néztek rám, hogy ilyen lehetőséget kiterjesztenénk a Balaton-felvidékre és a Bakonyra. De visszagondolva az elmúlt évekre, azt érezzük, hogy ez nagyszerű döntés volt, hiszen a program közösséget és várost épít, sőt térséget is. Jól éltünk a lehetőségekkel, amelyeket biztosított, hiszen 116 település döntött úgy, hogy csatlakozik hozzánk, pedig azt kértük, hogy vegyenek tagságot, és ha ügyesek lesznek, a befizetett összeg többszöröséhez hozzáférhetnek. Salföldön látszik, hogy a beérkezett támogatás miként hasznosult, itt létrejött az a közösségépítő tér, amely helyet ad az egymással, a művészettel, kultúrával való találkozásnak. Hisszük, hogy bármilyen nehézségek vannak körülöttünk, a kultúra az, ami felemel. A térségben látható, hogy hány létesítmény jött létre, újult meg, ad alkalmat a találkozásokra. Szerencsés véletlen, hogy 2023-ban lett Veszprém és a Balaton Európa kulturális fővárosa, akkor, amikor Petőfi Sándor születése 200. évfordulóját ünnepeljük, ezért is köszönthetem most én itt önöket – mondta Porga Gyula.

Trapp kapitány és a Tha Sudras a Szeptember végén című verset adta elő

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A Balassagyarmat, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Nyíregyháza, Szolnok, Debrecen és Esztergom után a Balaton-felvidékre érkező, sodró lendületű, modern koncertszínházi előadás gerincét a költő versei adták. Ezek közül kilencet – a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (KKETTKA) felkérésére – népszerű könnyűzenei előadók dolgoztak fel, a saját stílusukhoz illeszkedően. Aurevoir, Dánielfy Gergő, Ember Márk, Paulina, Romengo, a 4S Street, Trap kapitány és a Tha Shudras, a The Biebers, valamint Sena videoklipet is készített a megzenésített versekhez, amelyek ugyancsak megjelentek a Kossuth-díjas Káel Csaba rendezésében megvalósuló színdarabban.

A darab szövegkönyvét – Szendrey Júlia, Petőfi Sándor és Ady Endre műveinek felhasználásával – Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója írta. A színpadi mű ötletét Schmidt Mária történészprofesszor, a KKETTK Alapítvány főigazgatója adta.

A könnyűzenei versfeldolgozásokban Petőfi Sándor forradalmi lelkülete, a szabadság és a szerelem mindent elsöprő ereje és a költő alakja szintén megelevenedett. A koncertszínházi előadás eddig csaknem 5000 diák előtt mutatkozott már be kirobbanó sikerrel.

Petőfi Sándor szerepében Berettyán Nándort láthatták a nézők, Szendrey Júliát Katona Kinga alakította, a narrátor Berecz István volt. Az előadásban fellépett Dánielfy Gergely, Paulina, Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi a Romengóból, valamint Trap kapitány és a Tha Shudras. A darabot táncos betétek is színesítették Bíró Márton, Lázár Dóra Anna, Popovics Márk és Pálinkó Johanna előadásában.