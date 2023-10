Csong An Szunim, az Eredeti Fény Zen Templom apátja őszi Dharma-beszéde sokakat vonzott a Kisfaludy Sándor Művelődési Központba vasárnap. A képen az apát saját könyvét dedikálja az aulában

Fotó: Szijártó János/Napló

Már a délutáni kerekasztal-beszélgetés címe is tökéletesen visszaadta a program lényegét, miszerint "A különböző fából ácsolt hajónak egy a kikötője". A buddhizmust és a kereszténységet helyezte előtérbe Csong An Szunim, az Eredeti Fény Zen Templom apátja, Horváth Tibor, római katolikus teológus, tanár, valamint Tömördi Viktor történész, ferences atya személyes találkozása. Az ötlet egyébként Horváth Tibortól származik, aki úgy vélte, hogy nem kerülhető ki a különféle hitű, világnézetű emberek közötti párbeszéd. Szerinte az igazság másfajta értelmezése és közel engedése még gazdagítja is a befogadót, sőt tanulni lehet a különféle hitformák hagyományaiból, liturgiájuk pozitív értékeiből.

A folytatásban Oszkai Péter hangtál-meditációján vettek részt az egyébként szép számban megjelent érdeklődők, majd Csong An Szunim őszi Dharma-beszéde kötötte le a résztvevők figyelmét. A Dharma-beszédek olyan nyilvános tanítások, amelyet egy zen mester, tanító vagy szerzetes tart, és igazi értéke a hallgatóság és a tanító között kialakuló spontán, de szoros kapcsolat. Továbbá amikor a feltett kérdésekre a tanító válaszol. A kérdések - amelyek egyes esetekben egészen mélyen gyökerező lelki problémára, vagy személyes jellegű nehézségre kerestek választ - szinte záporoztak a közönség soraiból, ám Csong An Szunim egy pillanatra sem bizonytalanodott el. Logikus, következetes érvelése sokak számára adott megnyugvást, akár családi, párkapcsolati, vagy éppen gyermekneveléssel összefüggő felvetések kapcsán.