Ennek köszönhetően Aszófő is részese lehetett a 100 éves Nemzeti Filharmonikus Zenekar születésnapi ajándék koncertsorozatának. A művészeknek fontos feladatuk, hogy elvigyék a komolyzenei kultúrát minél több helyre. A fantasztikus humorral, zenei történetekkel fűszerezett est nagy meglepetést szerzett a zeneszerető közönségnek. Óriási élmény volt nemcsak a különlegesen szép énekhangzás, hanem az összekötő szöveg is. Először egyszólamú, majd háromszólamú gregorián dallamok csendültek fel, s ezután egy magyarországi gregorián hangzott el, ami azért is jelentős, mert ezek voltak az első olyan művek, amelyek írásban fent maradtak az utókornak.

Az 1923-ban alakult Filmharmónia – mai nevén Nemzeti Filharmonikusok – ma egy 120 fős szimfonikus zenekarból és 80 fős oratorikus kórusból áll. Az itt szereplő férfikvartett tagjai énekelnek a kórusban, s ebben a felállásban járják az országot, és adják az ingyenes koncerteket. A koncert záró részében a közönséget is megénekeltették, akik vastapssal viszonozták a koncertet.