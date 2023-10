Mivel a szenior táncosok kisebb-nagyobb körben ismerik egymást, örömteli találkozások színhelye volt a csarnok; hol itt, hol ott borultak egymás nyakába a régen látott ismerősök. Ami viszont azonnal észrevehető volt, az a viseletek színes kavalkádja; piros, kék, sárga, zöld vagy éppen rózsaszín és fehér pólók váltakoztak, rajtuk a Szenior örömtánc felirat, „Marika örömtáncosa”, „Táncolj Katával”, vagy egyszerűen Levendula klub Sásd felirat lilában, fehér pólókon. Jöttek a vendégek az egész országból, Pécsről, Szegedről, Kecskemétről, Székesfehérvárról, Zalaszentgrótról, Hosszúhetényből. Megyénkből többek között Pápáról, Ajkáról, Balatonfüredről, Sümegről, Tapolcáról, Tótvázsonyból és természetesen Veszprémből is láttunk táncosokat – a Dózsavárosi Baráti Kör hölgyei például a szervezésben is segítettek, és a „küzdőtéren” is végig ott voltak.

Először Németh Judit, a program veszprémi háziasszonya köszöntötte a vendégeket, majd Radvánszki Edit, a Red-It egyesület elnöke vette át a mikrofont. Tőle hallottuk, hogy 27 szenior tánccsoport regisztrált az örömtáncra, csaknem 700 fővel, zömmel hölgyek, de jöttek bátor férfiak is. Edit beszélt az örömtánc és a roadshow céljáról is: ez a mozgásforma segít megelőzni az elmagányosodást, a befelé fordulást; aktivitást, örömet, szeretetközösséget kap, aki egy szenior tánccsoporthoz csatlakozik. Aki társaságba készül, szépen felöltözik, készíti a lelkét is, mert előre örül a találkozásoknak, és nem otthon sopánkodik azon, hogy nem jön az unoka, a gyerek. A tánccal tehát sokat tehetünk magunkért, a családunkért, akik nem fognak aggódni, meg a társadalomért is, mert az az idős ember, aki táncol, később szorul ellátásra. Így lehet az alkonyból gyönyörű naplemente.