Zenés barangolás téren és időn át címmel a Zirci Városi Vegyeskórus a régizene világát, Németh Gábor, a Ciszterci Műemlékkönyvtár különlegességeit mutatta be az apátság barokk termében. A vegyeskórus karnagyának, Géring Klárának szavaiból megtudtuk, hogy verseket, imákat, udvarlós nótákat, táncdallamokat, boldogságdalt énekeltek el, a közönség pedig úgy érezhette, a belső békéről, a mosolygás érzetéről dalolnak. Kiderült, hogy meglévő dallamra szapphói strófákat várnak, helyiek költeményeit, verssorait, hogy előadhassák azokat szokásos karácsonyi koncertjükön, amit idén december 17-én 16 órától tartanak meg a bazilikában. Addig is folyamatos a tagfelvétel a kórusban, arról pedig, mennyire befogadó a csapat tanúskodott, hogy a koncerten be lehetett kapcsolódni az éneklésbe. Kifogás nincs, csak aktív részvétel – szólt a vidám bíztatás.

Németh Gábor igazgató elmondta, hogy épp hetven éve került a bibliotéka az Országos Széchényi Könyvtár működtetésébe. Beszélt arról, hogy a zeneszerzőnek gyenge Johannes Honterus, a brassói szász tímárcsalád sarja hogyan lett humanista filozófus Bázelben, a reformáció egyik szellemi központjában, amelyről azt állítják, akkoriban az összes jó értelemben vett őrült ott gyűlt össze. Nyomdászatot, fametszést tanult, hogy illusztrálhassa könyveit, hazatérve egyházszabályzatot írt, megreformálta az iskolai életet.