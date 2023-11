A Tapolcán évtizedeken át kisgép-szerelőként ismert és tisztelt mester, Vetsey Károly gyermekkorában rajzversenyeket nyert és boldogan rajzolta tele az aszfaltot is. Édesapja kiváló kézügyességű kárpitosként míves darabokat újított fel, a bútorok faragásait is elkészítette, portrékat, sőt, freskókat festett. Szénrajzain kihegyezett radírral és a saját ujjával törölte vissza a szénport ott, ahol fénynek és árnyéknak kellett lennie. Károlynak tehát volt honnan örökölni a tehetséget. Mégsem bontakoztatta ki sokáig, mert szerette a szakmáját.

Dolgozott a szövetkezetben, folyton tovább képezte magát, aztán vállalkozást alapított, no meg zenekart. A beat korszaknak képtelen volt ellenállni, Smokie, Bee Gees dalokat énekelt és gitározott, A felkelő nap házával versenyt is nyert a banda, de a családalapítással aztán megszűnt a zenekar. Közben Károly, ha valahol látott egy neki tetsző festményt, elidőzött előtte, de eszébe sem jutott, hogy ecsetet vegyen a kezébe. Már közelített az ötvenhez, amikor az ábrahámhegyi képzőművész házaspár, Göbölös Gyula festőművész és felesége hűtőládája elromlott. Károly megérkeztekor a művészek éppen gyerekeket tanítottak rajzolni és valahogy rávették a szerelőt, hogy üljön be közéjük.

Vetsey Károly már közel az ötvenhez ragadott először ecsetet és azóta a festés számára a legjobb gyógyszer

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

Perceken belül kiderült, hogy remekül adja vissza portréján a modellt, szépen kidolgozta a fényeket, rávették hát, hogy maradjon. Úgy fél évig. Ennyi idő alatt a gyerekek között ő is megtanulta az ábrázolás technikát és a szobrászkodásba szintén belekóstolt. Nem maradt el a sikerélmény. Otthon aztán rögtön a legnehezebb, akvarell technikával kezdett festeni.

Felesége és ma már felnőtt gyermekei számára emlékezetes maradt az a karácsony, amikor a család ajándéka egy festőállvány volt. Az ünnepi ebéd után a többiek lepihentek, édesapjuk pedig azidő alatt megfestett egy velencei életképet gondolával. Az ébredező családtagok szeme egy pillanat alatt kikerekedett az alkotás láttán. Onnantól nem volt megállás. Reprodukciókat készített először, másban nem tudott gondolkodni. Pedig ez nem a könnyű műfajok közé tartozik, de a mesterek szerint jó tanuló lecke, a nagy festők sem kezdték másként.

Távol áll tőle a szürrealizmus

Munkácsy és stílusa az első perctől a kedvence, nagyon szereti az impresszionistákat, kedveli Dalit, de őt nem utánozná. A szürrealizmus pedig kifejezetten távol áll tőle, nem próbálkozik aránytalanságok megörökítésével, vagy nonfiguratív festészettel. Szívesen másolta viszont Barabás Miklós, Szinyei Merse alkotásait, néha improvizálva, három képből festve egyet. Vagy éppen kiegészítve az eredetit egy pocsolyával, mert úgy derűsebb lett a végeredmény.

Vallja, hogy ezek vizuális élményt nyújtó, kellemes kalandok voltak. Abban más módon része lehet ma is nap mint nap, hiszen a tapolcai család ideje jelentős részét a tóra néző badacsonyörsi házban tölti. A feleség, Marika által szépen gondozott kertben romantikus tó húzódik meg. A teraszon citrusok érlelik a gyümölcsöt, a kertben pálmák telelnek. A Folly arborétum szomszédságában páratlan a mikroklíma és az alkotót nem hagyja cserben az ihlet.