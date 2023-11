A VEB2023 Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa program keretében bemutatott alkotásokat Csabai Tibor kurátor ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, aki elmondta, a kiállítás azért hibrid, mert október végén megnyílt egy 3D virtuális változata a világhálón, és most a valóságban is megtartják a megnyitót.

A kiállítás címe A Bakony színei, alcíme lokalitás és művészet – azért, mert a kortárs művészet ott fejti ki a hatását, ahol az alkotók élnek és dolgoznak. Megvannak Ajka és környéke, Pápa és térsége, Veszprém és a közeli települések művészeti közösségei, amelyek néhány rendezvény kivételével szinte nem is találkoznak egymással. Ilyen program például a kétévente megrendezett Ajka Tárlat, amely teret ad a bemutatkozásra.

Két éve rendezik meg a Kulthálót, amelynek bázisa a magyarpolányi nemzetközi művésztelep. Az ott készült alkotásokból láthatnak a Kriptongyárban ízelítőt. A cél az volt, hogy a helyi közösségeket tudják segíteni, ezért olyan helyeket kerestek fel, ahol jól működő közösségek voltak.

A kiállítás képei Fotó: Gyarmati László

Magyarpolány három művészeti ágban, a képzőművészetben, a színházban és a zenében is élen jár. Az érdeklődők is részesei lehettek az alkotás folyamatának, bepillanthattak abba, hogyan születik meg a színdarab az egyhetes táborban. A tevékenység során közösséggé szerveződtek, olyan emberekkel ismerkedtek meg, akikről azt megelőzően nem is tudták, hogy alkotással foglalkoznak. Az észt festőművészekkel régi kapcsolatot ápolnak. Jövőre Észtország második legnagyobb városa, Tartu lesz Európa kulturális fővárosa. A napokban egy küldöttség járt Magyarpolányban és Ajkán, hogy tapasztalatokat gyűjtsön. A Kultháló programsorozat lezárása november 25-én Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz.