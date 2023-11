Az áprilisi nagy sikerű Veszprém Blues Fesztivál után novemberben a jazzt helyezte előtérbe Európa kulturális fővárosa. A szervezők nevében Nagy Krisztián, a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa projektmenedzsere munkatársunk érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy az EKF mindig is érdeklődést, érzékenységet mutatott a peremműfajok iránt.

– Alapvető törekvésünk volt, hogy minél többen zenéljenek, és a lehető legtöbben kerüljenek közel a muzsikához. A Veszprém Jazz Fesztiválra érkező zenekarok, előadók bebizonyították, hogy a kortárs jazz sokszínűsége nem ismer határokat, és a lehető legszélesebb zenekedvelő réteget is képes megszólítani – fogalmazott. Mindez találkozott az eredeti szándékkal, hiszen a műfajok széles spektruma mellett a fellépők is egészen széles skálán mozogtak a profiktól az amatőrökig. Ráadásul a jazz nemzetközi sztárjai mellett progresszívebb, határműfajokkal kísérletező előadók, valamint fiatal magyar zenészek is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A négy nap során olyan előadók váltották egymást a Hangvilla és az Expresszó színpadain, mint Erik Truffaz, a Scary Pockets, Manu Katché, Bill Frisell, Jojo Mayer, a Botticelli Baby, The New Mastersounds, a Kéknyúl és a Nagy Emma Quintet, míg a Papírkutyában a Snétberger Alapítvány növendékei adtak ingyenes koncerteket, tette hozzá Nagy Krisztián.

A fesztivált a magyar közönség egyik kedvenc trombitása, Erik Truffaz nyitotta, aki a poszt-bop, a modális, a fúziós, az elektronikus, a hip-hop, a rock, a pop és a globális népi hagyományok nu-jazz ötvözésének úttörőjeként a szó szoros értelmében lenyűgözte a közönséget. Nagy sikerű koncertjén, de tulajdonképpen a fesztivál szinte minden fellépőjénél megfigyelhető volt az ámulatba ejtő hangszeres tudás, a változatosság, az elképesztő dinamika és a pontosság.