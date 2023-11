– Megviseli a szakmát, a színházi embereket a Nemzeti Színházban és a zalaegerszegi teátrumban történt sajnálatos baleset. Nagy az együttérzés, borzalmas lehetett, amit a sérültek és kollégáik átéltek és minden színháznak szolgálnak tanulságokkal – kezdte nyilatkozatát Kellerné Egresi Zsuzsanna. Hangsúlyozta: amikor azt mondjuk, hogy a színház veszélyes üzem, akkor nemcsak a színpadról van szó, hanem a zenekari árokról, a zsinórpadlásról, a gyártóműhelyekről, az árammal dolgozó hangosítókról, a magasban lámpákat elhelyező világosítókról, a díszletek falait megépítőkről, mozgatókról és még sorolhatnánk. Összetett feladat egy darab színpadra állítása. - Éppen ezért kell komoly munkavédelmi előírásoknak megfelelnünk, melyeket külső és belső szakemberekkel is felügyeltetünk – jegyezte meg az igazgatóhelyettes. Már a darab tervezésénél, majd a próbákkal elkezdődő munkafolyamat során folyamatosan figyelembe kell venni a biztonsági szempontokat – tudtuk meg tőle. A nemrégiben történtek, a rövid időn belüli két súlyos hazai színpadi baleset miatt még inkább ügyelnek erre a Veszprémi Petőfi Színházban.

– Rögtön összehívtuk a műszakiakat és együtt átbeszéltük a biztonsági kérdéseket, lépéseket. Hangsúlyoznom kell, ezek eddig is kiemelten működtek nálunk, de mindig megvan a lehetősége egy balesetnek, az esélyét kell a lehető legkisebbre csökkentenünk. Nagyon alaposan mindent előre átgondolunk, még a darabokban viselt összes ékszer is speciálisan erre a célra kialakított, a kellékgyűrű például hátul el van vágva, hogy szükség esetén szétnyíljon – szögezte le Kellerné Egresi Zsuzsanna. Csaknem harminc esztendeje dolgozik a Veszprémi Petőfi Színházban, még statisztaként kezdte középiskolás korában. Emlékszik több balesetre, szerencsére kevésbé súlyosak voltak és régebben történtek, de többen beleestek már Veszprémben is a zenekari árokba, nemcsak színészek, táncosok, még az ügyelő is. Most ennek veszélyére fehér csík figyelmezteti a színpadi közreműködőket, mert egy korlát elrontaná a színházi élményt. A csodateremtésnek ebben a művészeti ágban megvan a veszélye, de első az emberek védelme – hangsúlyozta az igazgatóhelyettes.