A kurzus elsődleges célcsoportja az amatőr gyermekbábcsoportokkal foglalkozó közművelődési szakemberek és pedagógusok köre, melyre összesen 13-an jelentkeztek a Dunántúl különböző településeiről, akik havonta egy-egy intenzív hétvégén vesznek részt a Pegazus Színházban. A foglalkozásokat Sarkadi Nagy László és Végh Zsolt, a színház igazgatói vezetik. Az interaktív alkalmak során a résztvevők megismerkednek a különböző bábtípusokkal, saját bábokat terveznek és készítenek, és gyakorolják azokat a technikákat, amelyekkel a különböző bábok mozgathatók a színpadon. A képzés a gyakorlati feladatok mellett elméleti tudást is ad, a bábjátszás történetével és elméleti kérdéseivel is foglalkoznak a résztvevők.

Az első hétvégén a résztvevőket Sarkadi Nagy László és Végh Zsolt igazgatók, valamint Szerdahelyiné Lőrincz Nóra, Veszprém vármegyei igazgató köszöntötte. Az első napon a résztvevők megtekintették a Pegazus Színház A mindent látó királylány című bábelőadását, majd megismerkedtek annak kulisszatitkaival. Az elméleti tartalmakkal való ismerkedés mellett a hétvége folyamán már el is készültek az első gyakorlóbábok, botos és kesztyűs bábokat készítettek a jelenlévők, akik közül többen most is foglalkoznak bábos gyermekekkel. A képzés oldott, baráti hangulatban, vidáman telt, a következő alkalmat december elején tartják – mondta Szerdahelyiné Lőrincz Nóra.

A képzés egy komplex bábjátékos projekt, a Pápai Művelődéstörténeti Társaság Az amatőr bábjátszás fejlesztése a Kárpát-medencében című programja keretén belül zajlik, a tanfolyam megszervezője a Nemzeti Művelődési Intézet.