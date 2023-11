Sümegi Elemér

Fotó: Komaniczki Zoltán

Egy velencei élménye nyomán határozta el Sümegi Elemér, veszprémi hegedűkészítő és restaurátor mester, hogy olyan műhelyt fog létrehozni, ahol a járókelők szeme láttára dolgozik - ez meg is nyílt 2010-ben a várban, a Szaléziánumban, most pedig már a teljes körűen felújított Auer-házban működik az üvegportálos munkahelye. A műsor vendége Sümegi Elemér, aki nemcsak a hegedűk mestere, ultrafutóként a világranglista legjobb 40-es mezőnyében tartják számon; legutóbbi információ a 10. hely volt; egyébként otthon Lókúton gazdálkodik, állatokat tart.

Elemér elmondta, kitűnően sikerült az általa kezdeményezett és szervezett Veszprémben a közelmúltban megtartott Hegedűkészítők Nemzetközi Találkozója, amelynek keretében megrendezték a hegedűhangzási versenyt; Európa nevezetes mesterei érkeztek a vármegyeszékhelyre; sokan megtekintették az ebből az alkalomból megnyitott hangszerkiállítást, ahol a közönség ki is próbálhatta a tárlaton található darabokat, érdekes előadások és színvonalas koncertek hangzottak el. Nagy volt a sikere a nemzetközi hegedűhangzási versenynek, amelyet magyar készítő, a budapesti Rácz Pál nyert meg. Sümegi Elemér elmondta, a megmérettetés során ugyanazt a darabot függöny mögött játszotta el a benevezett, sorszámozott hegedűkkel Philip Zuckerman előadóművész, majd a zsűri szavazatai alapján dőlt el a győztes személye. A munkájáról beszélgetve kiderült, mostanra jutott el odáig, hogy hiteles kópiát készítsen bármilyen hegedűről, és az is, hogy a hegedűkészítők, -javítók üzennek a hangszerben – ő is szokott, úgy, hogy saját hajszálát ragasztja bele egy megfelelő helyre, ha megtalálják, reméli, rájönnek, hogy ez a veszprémi mestertől származik.