A meghívottak között volt ifj. Kurtág György, aki a CEPI kísérleti műhely kollektív intelligencia fejlesztéséről tartott előadást, és Varga Gábor, a Microsoft Magyarország egykori technológiai stratégiai vezetője is. A programokon keresztül a Music Hungary Szövetség igyekszik felhívni a figyelmet olyan, a szektort érintő problémákra is, mint például a kulturális áfa bevezetésének szükségessége, a túlságosan centralizált klubélet, vagy például a streaming hatása a zenei, élő zenei fogyasztásra.

A rendezvény része már harmadik éve a showcase-koncertprogram is, ahol hazai könnyűzenei előadók mutatkozhatnak be a szakmai és helyi közönségnek. A hazai hip-hop-szcéna két legizgalmasabb arca, Sisi és Co Lee is fellépett. A Duckshell, a Hakumba és Kale Lulugyi alaposan megtáncoltatta közönségét, Lenkke a Terembe varázsolta a 90-es évek legerősebb rave-bulijainak hangulatát, de először hozta új albumát iamyank is Veszprémbe, látványos show-val. A hazai kortárs jazzszíntér egyik legígéretesebb zenekara, a New Fossils pedig lágy dallamokkal zárta a koncertprogramot. Az összetettebb, alaposan megtekert zenék szerelmeseinek a már ismert Antares és a nagyon friss Gorg & Benzol hozott felejthetetlen show-t.