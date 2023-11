Több mint kétszázan váltottak jegyet a Villámrandi című előadásra, amelynek Nagy-Szakmáry Attila írta a fogatókönyvét. A darabban Korponai Kitti, Szabó Eszter, Bognár Róbert és Antalóczy Zoltán bizonyította be, hogy a társulat a dráma műfajában is otthon van. Az előadást megelőzően Antalóczy Zoltán, a színtársulat vezetője elmondta, hogy míg korábban a vígjátékokat társították a nevükhöz, ezúttal mertek nagyot álmodni és az Okuláré projekt tavalyi díjnyertes darabját célozták meg.

A társulat kéthavonta rendezett kötetlen irodalmi estjei keretében három egyfelvonásos darabot ad elő rendszeresen. A fiatal drámaírók műveiket egy témára írják, azokat a bemutatókat követően az ország minden pontján kiértékelik a nézők, akik szavazhatnak arról, hogy melyik volt a legjobb darab azon az esten. Az Okuláré projektet a Fiatal Drámaírók Háza szervezi, a darabokat országszerte, sőt, határainkon túl is bemutatják társulatok. A kéthavonta kiírt pályázatra jelentkezve a szerzők tíz-tizenöt perces, csupán néhány szereplőre írt drámát írhatnak, és amelyre a közönség soraiból legtöbben szavaztak, azt a szerző kibővítheti a Klisé társulat színházi szakemberei segítségével egész estés darabbá. A tapolcai társulat most a tavalyi Kapás címszóra írt forduló díjnyertes, Nagy-Szakmáry Attila által írt darabját adták elő. Az előadást a szerző is megtekintette és az előadás vendége volt a Fiatal Drámaírók Háza alapítója, Horváth Benji is, aki kötetét szintén bemutatta.

A kissé szürrealisztikus darab a talán nem is olyan távoli jövőben játszódik és a társadalom aktuális kérdésit boncolgatja. Találó szereposztás mellett, díszletek nélkül, csupán néhány eszközzel adták elő a társulat tagjai. A darab eredeti módon fogta meg a „kapás” hívószót, a villámvadász szingli nő és a társra vágyó, esetlen férfi találkozásának különös történetét. A sztori szerint életük mozzanatait már kívülről irányítják az ügynökök, akik maguk is lebuknak, sőt, szerelembe esnek. Igaz, a szerző eredetileg nyitva hagyta volna a történet végét, de felesége nyomására írta át boldog végkifejletté, Antalóczy Zoltán pedig azt még inkább egyértelművé tette a rendezés jogán.

Nagy-Szakmáry Attila szerint a darab már a hetedik volt a sorban, ami a tapolcai bemutatót illette, de a korábbi helyszíneken, más társulatok bemutatóin fele akkora sikert sem aratott, mint Tapolcán. Úgy vélte, hogy drámáját a hozzá legközelebb álló módon az itteni társulat vitte színre. Vallotta, hogy az itteniek értő kézzel nyúlnak darabjaihoz és megtisztelőnek vélte, hogy előadják a drámáját, amelynek a próbáján is részt vett.

A Tamási Áron Színtársulat tervei szerint a következő év első felében újabb két darabot mutat majd be a közönségnek.