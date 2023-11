"Nagyon jól éreztem magam! Először még nagyon izgultam, de miután beléptem a terembe megörültem, hogy nem óriási a terem, és nagyon cuki kutyus is volt ott, és mindenki nagyon kedves volt" - mondta el a 9 éves, hegedűn játszó Horváth Borbála, aki október végén lépett fel a Mini Carnegie Hall színpadára.

Október 1-jén, azaz éppen a zene világnapján kezdődött a Mini Carnegie Hall koncertsorozata, amellyel a szervezők Veszprém és a régió ifjú zenészeinek szeretnének inspiráló és önbizalomnövelő lehetőséget adni, mert az ötletgazdák vallják, "zenélni és zenét tanulni vagány és menő dolog".

Az ötletgazdák elképzelését már a legelső fellépő igazolta. A trombitán játszó, 9 éves Páczelt Mátyás elárulta: "Nagyon sokat jelentett nekem ez a koncert, ez volt az első igazi fellépésem, rengeteget gyakoroltam rá. Jól esett, hogy sok barátunk eljött meghallgatni, és utána a sok dicséret!"

A rendezvény alapötlete a híres New York-i koncertteremnek is olyannyira elnyerte a tetszését, hogy örömmel adta nevét a koncersorozathoz. A program két hónapja alatt a Szent Imre téri koncertteremben közel hatvan, jellemzően 8-12 éves fellépő ad rövid, de személyes és nagyon szerethető koncertet. Az elmúlt egy hónap során családok, barátok, ismerősök és járókelők is hallgatták az ifjú zenészeket. A koncertsorozat sikerrel zajlik, a hozzátartozók, és a fellépők ugyanúgy dícsérik a kezdeményezést, mint az arra jró érdeklődők.

Ahogyan Mátyás édesapja, Páczelt Péter megfogalmazta: "Tökéletes alkalom az ismerősök, barátok találkozásához egy elragadó, aranyos koncert után, jó lenne ha minden évben lenne ilyen!" Felesége, Emese pedig a következő gondolatokat fűzte hozzá: "Jó volna több ilyen kezdeményezés, több fellépés, zenélés, tánc, versmondás, színház, amit az emberek egymás között, kisebb baráti körben adnának elő, amatőrként, túllépve a kudarctól való félelmeken, ha a fellépés nem csak szakmákhoz, pénzszerzéshez kötődne, hanem a magunk örömére szolgálna. Sokkal színesebb volna az élet, ha ilyenekkel töltenénk az időt, ha résztvevői lennénk a művészeteknek, valós emberi kapcsolatokat ápolva."

A Mini Carnegie Hall projekttel a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program nem titkolt célja, hogy a zene és a zenetanulás fontosságát hangsúlyozza, nem kizárólag, mint Európa Kulturális Fővárosa, de az UNESCO Zene Városa cím birtokosaként is. Így látja Borbála édesanyja is: "Ez egy remek kezdeményezés, reméljük sok gyereknek kedvet csináltak az itt fellépő gyerekek a zenetanuláshoz!" - mondta el Horváth-Schuller Anna. "A hely remek volt, barátságos, de mégis elegáns, mindenki elfért, aki meg szerette volna nézni Borit, de mégsem volt nagy a tömeg, ami miatt nem izgult annyira. Külön köszönjük a sok programot, amiben még részt vehetett: például eljutott Sümegi Elemér hegedűkészítő mester műhelyébe is" - tette hozzá.

A Mini Carnegie Hall színpadán november 26-ig mindennap este 6 órától a Veszprém-Bakony-Balaton régió zeneiskoláinak egy-egy tehetséges növendéke ad koncertet.