A koreográfia születése és a koreográfus címmel beszélget Király Bélával a színház igazgatóhelyettese, Kellerné Egresi Zsuzsanna november 14-én 17 órától. Az ő szakmája nem láthatatlan a nézők számára, viszont ő a zenés előadások elengedhetetlen háttérdolgozója.

A Petőfi Szalon küldetése, hogy a színház számára nélkülözhetetlen és a nézők számára láthatatlan dolgozókat elővarázsolja a kulisszák világából. Király Béla szaktudása is elkápráztatja a közönséget az előadások során. A koreográfus már több alkalommal emelte a Veszprémi Petőfi Színházban az előadások fényét csodálatos koreográfiáival és táncosaival. Legutóbbi munkája a december 8-án bérletben is bemutatott Csárdáskirálynő nagyoperettben volt látható, de a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál nemzetközi gálájában és számos operett-előadásban látható táncoknak is ő a színpadra állítója.

A délután során a koreográfus az ötlet- és házigazda Kellerné Egresi Zsuzsanna kreatív menedzser-igazgatóhelyettessel beszélget, és betekintést enged egy-egy előadás koreografálásába, sőt, egy kis tánctanulásra is invitálja az érdeklődő közönséget. A résztvevők feltehetik kérdéseiket, elmerülhetnek a tánc csodálatos művészetének megismerésében.