A Veszprém Aréna közönségének különleges élményt ígér a december 11-én hétfőn 18:30-kor kezdődő koncert. Egyedi hangzás, tradicionális előadásmód és sajátosan pezsdítő koreográfia jellemzi az együttest. A kórus az 1971-es évek elején alakult James Holden irányításával. Turnéik során számos hírességgel volt alkalmuk együtt dolgozni csodálatos helyszíneken. Egyik legemlékezetesebb koncertjük az volt, amelyet II. János Pál pápa tiszteletére adtak a Central Parkban karrierjük kezdetén. 1997 és 2000 között felléptek Whoopi Goldberggel, Diana Ross-szal, Cindy Lauperrel a Radio City Music Hallban, valamint a BB King Blues Klubban. 2003-ban elnyerték az első helyet a Black Music Caucus Choir versenyen New Yorkban, 2012-ben a How Sweet the Sound közönségdíját, 2015-ben pedig a Steve Harvey Neighborhood Awardot a legjobb kórus kategóriában.

A 30 fős csapatot élő zenekar kíséri (dob, basszusgitár, zongora és szaxofon), valamint velük énekel a Grammy díjra jelölt, Dove díjas szólista, David Bratton is, aki heteken át vezette a Billboard Gospel listáját és tavaly már vendég volt Veszprémben. A sajtótájékoztatón Hegedűs Barbara, veszprémi alpolgármester örömét fejezte ki, hogy újra lesz Gospel karácsony a városban, hiszen ez a koncert is hozzájárul Veszprém kulturális palettájának bővítéséhez. A Virginia State University Gospel Chorale a december 11-ei veszprémi koncert után fellép még Szegeden, Debrecenben, Pécsett és Szombathelyen is mielőtt tovább utaznak vatikáni fellépésükre.