Az UNESCO Zene városa cím birtokosaként nap mint nap dolgozik Veszprém azon, hogy minél szélesebb műfajkínálatból érkezzenek színvonalas produkciók a városba - erről Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere beszélt azon a sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették: újra lesz Gospelkarácsony a Veszprém Arénában december 11-én. Hegedűs Barbara elmondta, ez a koncert is hozzájárul Veszprém kulturális palettájának bővítéséhez. Az elhangzottakat Juhász-Léhi István, a veol.hu újságírója rögzítette.

Vikman Pál, a VEB 2023 klasszikus zenei projektjeinek projektmenedzsere felidézte, Magyarországon is egyre népszerűbb a műfaj, és számos városban alakultak már gospelkórusok. A gospeldaloknak vallásos töltetük van, és egyszerre tartalmazzák a jazz, a blues és a soul stílusjegyeit.

Szabó János Róbert református esperes kiemelte, a zene nagyon fontos lelki megnyilvánulás, hiszen nemcsak az értelmünk, hanem a lelkünk is rezonál mindarra, ami megszólal. A zene egy olyan nyelv, amit mindenki jól ért, és a Gospelkarácsony pontosan ezt a világot hozza el.

Vezér Dávid, az esemény fő szervezője kijelentette, a Gospelkarácsony egy példaértékű együttműködés, amelyet az Európa Kulturális Főváros projekt inspirált, de Veszprémen kívül több hazai város is profitál belőle, hiszen további négy állomása lesz a magyarországi turnénak. Hozzátette: a tavalyi koncertnek jó visszhangja volt, a virginiai kórus tagjai is nagyon várják már itteni fellépésüket.