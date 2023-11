– Mindannyiunk emlékezetében még frissen él az egy évvel ezelőtti izgalom, amikor nagyon nagy várakozással tekintettünk az idei különleges év elé – fogalmazott Porga Gyula polgármester. – Úgy érzem, hogy sokkal jobban sikerült a mögöttünk hagyott esztendő, mint ahogy egyébként azt a legmerészebb álmainkban is vártuk – emelte ki. Elmondta, 3200 olyan esemény volt, ami az Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhető, ezeken a programokon pedig 773 ezernél is többen vettek részt. – A mögöttünk hagyott két hónapban 240 ezer látogató érkezett a korábbi 1 millió 200 ezerhez – tette hozzá a polgármester.

– Hihetetlen, hogy itt vagyunk egy izgalmas év végén, amelyből már csak másfél hónap van hátra. Ebben az időszakban sem maradunk programok nélkül, hiszen nagyon sok mindennel készülünk. Például kiemelt zenei programokkal, mivel Veszprém a UNESCO Zene Városa megtisztelő címet viseli, ezért a zene az év végén is nagyon jelentős szerepet kap a programunkban – jelentette ki Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programért felelős Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója. Szót ejtett arról is, hogy az ActiCityben a Portéka nevű kézműves vásárral várják a látogatókat december 9-én és 10-én: közel 50 kiállító portékái közül lehet majd válogatni, de a hagyományos adventi termékek mellett gasztronómiai workshopok, akusztikus koncertek, valamint gyermekprogramokat is "hoznak".

Kiderült az is, hogy mi lesz a következő hónapokban a Gyárkerttel, erről Porga Gyula beszélt: – Az Európa Kulturális Fővárosa program egyik legsikeresebb helyszíne volt a Gyárkert. Most, a téli ünnepkörben szeretnénk a téli Gyárkertet is megismertetni a veszprémiekkel, és reméljük, hogy ugyanolyan népszerű lesz, mint a nyári volt – fogalmazott. A Mikulás hetében megnyitja kapuit a téli Gyárkert, és egészen január 28-ig 50 méteres hófánkpályákkal és egy több mint 500 négyzetméteres jégkorcsolyapályával várja az aktív kikapcsolódásra vágyókat. A karácsonyi hangolódást zenés és családi programok fokozzák, és újra kinyitnak a vendéglátó egységek is forró ételeket, italokat kínálva.