A körülöttem forgolódó fiatalok megmosolyogtak, amikor az idei asztali és zsebnaptáramból a jövő éviekbe írtam át az évfordulókat, tennivalókat. Még főkönyvelő apámtól hallottam, hogy a kettős könyvelés gyakori számviteli forma hazánkban. Hogy még mindig így van-e, nem tudom. Áttekinthető, a valóságot tükröző nyilvántartás így garantálható, folyamatosan követhető a pénzügyi mérleg. Nem csak nagy méretekben, családokban, háztartásokban is előnyös a módszert alkalmazni. Még most is őrzöm azokat a határidőnaplókat, melyekben feleségem szorgalmasan feljegyezte a bejövő és kimenő összegeket; fizetéseket, vásárlásokat, váratlan kiadásokat.

A fiatalok persze – látva, hogy párhuzamosan lapozgatom a naptárakat – azon kuncogtak, hogy miért nem az okostelefonom megfelelő mezőjébe írom be az emlékeztető időpontokat. Eléggé korszerűtlen, hogy papírokkal vacakolok, főleg, amiért kétirányú a szorgoskodásom. A válaszom is idejétmúlt volt, elvégre az asztali naptárat nem vihetem magammal az utazásaimra, a pár napos vagy hosszabb otthontól való távollétekre. Nélkülözhetetlen a zsebnaptár, nem foglal el nagy helyet a táskában.

De mit is másolok át egyik évről a másikra? Természetesen maximálisan magánügy, mások számára érdektelen. A válaszom, a magyarázatom a megrögzött szokásra rém egyszerű (gyanítom, hogy sokak szemében nevetségesnek tűnhet), nem akarok mulasztani, nem szeretnék megfeledkezni senkiről és semmiről. Elhunyt hozzátartozóim, rokonaim és kedves barátaim név- és születésnapja, haláluk dátuma fontos nekem. Gyertyáim lángja, még ha szentimentálisan hangzik is, de értük fénylik, őrzi emléküket. Aztán következnek a kötelességek, ha nem szívesen dobnék ki pénzt büntetésre, kötbérre, akkor időben lerovom csekkes befizetéseimet, vagy intézem azokat az átutalásokat, amelyeket nem a bankom végez. Jelenleg 2024 elején tartok: MÚOSZ-tagdíj, szakorvosi javaslat olcsóbb gyógyszerhez, klímakarbantartás, éves gépkocsi-revízió. Mind-mind aktuális. A kétféle naptár rubrikái lassan megtelnek a „kettős könyvelés” jóvoltából. Hamarosan nyakamon az Erzsébet és Katalin névnap s hűséges, kitartó barátom 80. születésnapja. Van egy régi latin közmondás: Teremtsd meg a rendet, és a rend megőriz téged. Az ilyesfajta elégedettség jót tesz az emberi léleknek.