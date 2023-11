A középiskolát Devecserben végezte, kereskedelmi érettségit szerzett, majd Ajkán kezdett dolgozni. Megnősült 1975-ben, lánya, Bernadett 1976-ban született, majd 2 év múlva Balázs fia. Kereskedőként dolgozott, majd feleségével vállalkozóként bolt működtetésébe kezdtek. Lányuk 2005-ben örömmel újságolta, hogy babát vár. A leendő nagyapa ismét elkezdett verseket írni. Azóta születnek a versek, amelyeket két kötetben, a Hulló őszi falevelek, valamint az Otthontól hazáig címűben örökítette meg. Kata unokáját, Balázs fia esküvőjét szintén versben fogalmazta meg. Mindegyikből sugárzik a boldogság, a szeretet.

– Gondolkodom, eszembe jut néhány sor, azt leírom, majd újabb sorokkal bővül. Idővel összeáll a vers – mesélt alkotói módszeréről. – Lehet, hogy azok a sorok, amelyek először jutottak eszembe, a vers közepén lesznek.

A ma már nyugdíjas Károly a közéletben is részt vesz, tagja a Szépírók Asztaltársaságának. Ajka várossá nyilvánítása 60. évfordulóját is verssel köszöntötte, amelyben megfogalmazta, hogy nem Ajkán született ugyan, de a várost tartja otthonának. Egyik kedvenc időtöltéséről, a horgászatról is írt. Józsa Károly nem csupán az irodalomban, a zenében is otthon van, a Tósokberénd Dalkör tagja, és citerákat gyűjt. Már 10 van neki otthon. Felújítja és elteszi emlékbe, néha játszik valamelyiken.