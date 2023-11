Erről Oszkai Réka igazgató tájékoztatta lapunkat, ám ezzel együtt a 2023-as esztendő főbb programjairól, eseményeiről és a jövő évi tervekről is beszélt.

- Az advent idén annyiban rendhagyó lesz, hogy az utolsó vasárnap december 24-re, szentestére esik, így ehhez némileg igazodnunk kellett. A vasárnapi közös gyertyagyújtásokat természetesen a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartjuk meg, változás viszont, hogy mindegyik alkalomnak lesz egy házigazdája. Az első hétvége házigazdája a mindig aktív Sümegi Városvédő - és Szépítő Egyesület lesz, a gyertyát Nagy József főesperes-kanonok gyújtja majd meg a Plébániatemplom előtt december 3-án 10 órakor. A következő héten az Evenita Közösségépítő Egyesület látja el a házigazda szerepkörét, a harmadik gyertyánál intézményünk, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, a Sümeg Néptáncegyüttessel, a negyediknél a város önkormányzata és a Szegedy Róza Nőikar működik közre hasonló módon. Az adventi időszakban természetesen a Mikulás is megérkezik Sümegre december 6-án, lesz kézműves foglalkozás a Kisfaludy Emlékházban, a hagyományos jótékony célú adventi forgatag programjai, sok sok újdonsággal színesítve december 16-án 14 órától várják az érdeklődőket - mondta Oszkai Réka, aki külön kiemelte, hogy törekedtek a civil szervezeteken, egyesületek keresztül a lakosságot a lehető legszélesebb körben megszólítani annak érdekében, hogy az advent a tényleg a közösségi együttlétről, a szeretetről és elfogadásról szóljon.

Az idei rendezvények kapcsán úgy fogalmazott, hogy a bevált programok mellett számos újítást is megvalósítottak.

Például ilyen volt az Inspiráló nők című sorozat, amelyek során olyan hölgyeket mutattak be, akik bizonyos szempontból példát jelenthetnek mások számára.

- De a 2023-as év kapcsán mindenképpen meg kell említeni a farsangot, ami egy sikeres NKA- EKF pályázatnak köszönhetően volumenét tekintve talán soha nem volt ekkora. Az általános iskolával közösen szerveztük a jól sikerült programot és ez az együttműködés reményeink szerint a jövőben is folytatódik. Navratil Andrea is ellátogatott hozzánk, így az éves rendezvénynaptárunkat táncházzal, dúdolóval színesítettük. A szakrális programjaink szintén népszerűek voltak, például sokan jöttek el hozzánk Csong An Szunim, az Eredeti Fény Zen Templom apátja Dharma beszédére. Ráadásul Horváth Tibor, római katolikus teológus, tanár, valamint Tömördi Viktor történész, ferences atya és Kaiser Mihály az ÖDBK elnöke is részt vett ezen az eseményen a vallások közti párbeszéd jegyében. A 2023-es évben meghatározó volt az is, hogy újra építhettük a Kisfaludy kultuszt. Ebben több pályázat is segített minket, például az NKA – Petőfi 200 és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program. Intézményünk és a sümegi gimnázium névadójára az ősszel háromnapos programsorozattal, a Kisfaludy 2023 – utcaSzínház Fesztivállal emlékeztünk. Az igaz, hogy az esős időjárás miatt kénytelenek voltunk behúzódni a művelődési központba, de a gyors reagálással így is minden tervezett programunk lebonyolítottuk.

Tanulságos volt ez számunkra szervezési oldalról is, hiszen minden másként alakult, mint azt terveztük, ugyanakkor a sok pozitív visszajelzés, a sajtómegjelenések azzal az üzenettel bírtak számunkra, hogy a vállalt feladatot a nehezített körülmények ellenére is megoldottuk. Öröm látni azt is, hogy könyvtárunk szépen fejlődik, a foglalkozásokra folyamatosan érkeznek a gyerekek, és a beiratkozások növekedése is büszkeségre ad okot. Itt kell megjegyeznem, hogy munkánkat számos szakmai elismerés fémjelzi, ami az ország különböző részein megtartott kulturális rendezvényekre, előadásokra történő meghívásokban és is megnyilvánul, hiszen ilyenkor elmondhatjuk, bemutathatjuk munkánkat a szakmának. Továbbá nagyon fontos számunkra, hogy fiatalok is képet kapjanak a közművelődési munka szépségéről ezért örömmel fogadunk Látópontként csoportokat és a vállalunk oktatói feladatokat a Nemzeti Művelődési Intézet és a Metropolitan Egyetem felkérésére is - fogalmazott Oszkai Réka.

- Ami a jövő évet illeti, a rendezvénytervet véglegesíteni majd akkor tudjuk, amikor a fenntartó önkormányzat elfogadta a költségvetést és ezen belül intézményünk igényét. Ami viszont pozitív, hogy a Kisfaludy Sándor Művelődési Központnak vannak nyertes pályázatai. Van egy, az önkormányzattal közösen benyújtott Hungarikum pályázat, amely a Kisfaludy kultusz építését és a néptánchagyományok ápolását támogatja, a helyi értékek fókuszba állításával. Izgalmas szakmai projektek állnak előttünk, folytatjuk az értékgyűjtést és közösségi vetélkedőt is szervezünk. Az NKA - közművelődés kollégium támogatja a szakmai kapcsolatépítésünket, segítségükkel hálózatépítés konferenciát szervezünk márciusban. Ráadásul a Csoóri Sándor Alap segítségével folytathatjuk a néptánchagyományok ápolását. A jövő évben lesz Franz Anton Maulbertsch születésének 300 éves évfordulója. Az ő híres freskói láthatók a plébániatemplomban és úgy gondoljuk, hogy ez az évforduló remek alkalmat ad arra, hogy felhívjuk a figyelmet az itt látható különleges kulturális értékkel bíró freskókra és azok mielőbb restaurálásának fontosságára. Az emlékév szervezésében nem fő szervezőként, hanem partnerként veszünk részt, a Püspöki Palotával, a Plébániatemplommal és természetesen az önkormányzattal - hangsúlyozta az igazgató.

Oszkai Réka arról is szólt, hogy szeretne a Kreatív Európa pályázat segítségével egyfajta kulturális hidat építeni, ami Sümeg esetében a romániai Szováta és a franciaországi Draguignan városokkal fűzné szorosabbra a kapcsolatot. Ez megint csak komoly lépés lehet a Kisfaludy kultusz építésében, amelynek külön érdekessége, hogy Kisfaludy Sándor 1796-ban, a császári hadsereg tisztjeként francia fogságba esett és később Draguignan városban élt. Itt több hónapot töltött, szabadon járhatott, s élvezhette a helyiek vendégszeretetét, ugyanis a franciák a „becsületszó” esküjére kötelezett tiszteket - miszerint nem szöknek meg - a számukra kijelölt városban engedték szabadon mozogni. Emlékét ma is őrzik, s ez indította arra Draguignan vezetést tavaly, hogy kapcsolatot kezdeményezzenek a költő szülővárosával, Sümeggel. Azzal a Sümeggel, amely Kisfaludyt adta a világnak és a jövő évben ünnepli várossá avatásának negyvenedik évfordulóját.