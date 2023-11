Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere köszöntötte a részvevőket. Elmondta, amikor a tájékoztató mai helyszínét, az új rendezvényközpontot megálmodták, azt tűzték ki célul, hogy egy olyan főként a gyerekes családok számára fontos találkozási helyet alakítsanak ki a városban, ahol egy kicsit szabadjára lehet engedni a kisebbeket – nemcsak a mozgásukban, hanem a gondolkodásukban is. Szerinte azzal, hogy a veszprémi vár tövében él tovább a Kabóca Bábszínház, a vizuális környezet is minőségi ahhoz, hogy egészséges, és pozitívan fejlődő generációk nőjenek fel. Hangsúlyozta, Csipkerózsika-álmából ébredt fel a bábszínház, amely fel fogja ébreszteni a veszprémi gyerekeket és a családokat is.

Markó Róbert igazgató először az adventi programjaikról számolt be. Elmondta, a Kabóca Bábszínháznak lett egy önálló, saját épülete, amit igyekeznek megtölteni tartalommal és programmal. Beszélt más mellett arról is, hogy az intézmény szeptembertől májusig, az iskolakezdéstől a gyereknapig minden szombaton délelőtt 10 órától matiné-előadást tart a közönségnek. Nagyszerű kezdeményezés lesz december 15-én a veszprémi gyerekek karácsonyfája nevű program. A bábszínház kertjében lesz egy nagyméretű karácsonyfa, melynek kapcsán arra kérték a veszprémi és Veszprém környéki óvodákat és általános iskolák alsó tagozatait, hogy készítsenek karácsonyfadíszeket. Ugyanakkor a bábszínház történetében először meghirdették a karácsonyi bérletet. Sőt, a Pápai Pegazus Színház egyik igazgatójának, Sarkadi Nagy Lászlónak a több mint 6000 darabból álló mackógyűjteménye is látható lesz.

Életre hívták a Kabóca patrónus programot is, melynek keretében cégeket, magánszemélyeket, civil szervezeteket kerestek meg azzal a szándékkal, hogy bérletvásárlással támogassák azokat a gyerekeket, akiknek lenne igényük a kultúrára, de anyagi keretük nem jut rá. Ez a program jelenleg is fut, várják a felajánlásokat. Mindezek mellett januártól elindít a Kabóca egy felnőtteknek szóló bábszínházi előadássorozatot, mert hiszik, hogy a bábszínház az nem egy korosztály, hanem egy műfaj. Minden hónap utolsó hétfőjén este 7 órakor fognak játszani egy-egy előadást, olyanokat, melyek nem feltétlenül a könnyű szórakoztatást célozzák meg.