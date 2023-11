– Ahol könyvtár van, ott kinyílik az egész világ, s ez fordítva is igaz. Ahol a könyvtárakat elhanyagolják, bezárják, megszüntetik, ott a világ is kicsit becsukódik. Manapság azt hallani mindenhonnan, hogy néhány kattintással minden információ megszerezhető, s rengeteg könyv letölthető vagy digitálisan olvasható. Mi értelme van akkor mégis könyvtárakat építeni vagy felújítani? Hiszem, hogy a könyvtárakra és a nyomtatott könyvekre igenis szükség van, s szükség lesz a jövőben is – mondta el Nagy János államtitkár, aki beszédében felidézte a várpalotai könyvtár közel hét évtizedes történetét, különös tekintettel a legendás könyvtárigazgatóra, Könczöl Imrére, akinek köszönhetően a magyar irodalmi élet színe-java megfordult az intézményben.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy olyan teret, környezetet szerettek volna létrehozni, ahol jól érzi magát, aki betér, s ahol inspirálóan hat mind a külső, mind pedig a belső miliő.

– Megtörtént a nyílászárók cseréje, új a főbejárat, megtörtént a homlokzat és a tető hőszigetelése, újak a vizesblokkok és minden burkolat. A 136 millió forint pályázati forrást önkormányzatunk 200 millió forinttal egészítette ki, nyugodtan mondhatom, hogy szinte minden szabad forintunkat a könyvtár befejezésére fordítottuk – fogalmazott a városvezető, majd hozzátette, az épület megújulása magával hozta a környezet megszépítésének igényét is. Az épület előtt új parkot alakítottak ki, ami igazán méltó lett nemcsak a könyvtárhoz, hanem arra is, hogy befogadja Borbás Tibor Krúdy emlékére című bronzszobrát, ami a művelődési központ mellől került át a könyvtár bejárata elé.

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője gratulált a beruházáshoz, amelynek kivitelezése helyi szakemberek munkáját dicséri, majd kiemelte, a városi könyvtár felújítása szimbolikus, hiszen kifejezi a várpalotaiak ragaszkodását a kultúrához.

– A könyvtár nem a könyvek tára, hanem egy élő, interaktív és izgalmas kulturális helyszín. A múlt, a jelen és a jövő egy földrajzi helyre való összesűrítése. Ezért dolgozunk, ezért nem hagytuk abba a szakmai munkát sem a világjárvány, sem az energiaválság, sőt, még a költözés dandárja idején sem, hiszen nem tehetjük meg, hogy egy jövőre 70 évessé váló intézményt teljesen szabadságra küldjünk. Nem is tettük sosem – hangsúlyozta Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője, majd körbevezette az érdeklődőket a Szent István úton található intézmény megújult tereiben.

Az ünnepségen Krúdy Gyulát személyesítette meg Pócsik József, verset szavalt Sz. Csordás Éva előadóművész és az egykori népszerű televíziós, Kovács P. József, aki közel négy évtized után tért vissza Várpalotára, hiszen a Krúdy könyvtár 1985-ös megnyitóján is a közönség elé lépett. Nagy sikert aratott a zeneiskola növendékeiből alakult Thuri Gitárzenekar.