Zenesuli a Zene Városában

“Hosszútávon a Hangárral azt szeretnénk elérni, hogy a heti vagy akár a napi rutin része legyen a zenélés, pont úgy, mint ahogy a futás” - mondta el Főző Zsolt, a könnyűzenei iskola indítását segítő Hangvető projektvezetője. A Hangár Könnyűzenei Központban helyi szakemberek, zenészek és zenetanárok oktatnak, a választható tárgyak sora a kannázástól a stúdióismeretekig terjed, de az elméleti és magánórák mellett nagy hangsúlyt fektetnek a zenélés közösségi élményére is.

Profi örömzenélés

“Az iskolában bátorítjuk a műfaji sokszínűséget, az előző félévzáró bulin például volt Nirvana, Alicia Keys, Måneskin, de Olivia Rodrigo szám is, amit a saját hangjukon és értelmezésben játszottak a veszprémi fiatalok. A legutóbbi, teltházas esemény egyik tanulsága is az volt, hogy a Hangár receptje működik: megéri a tanítványok érdeklődésének és készségeinek szabad utat adni. A koncert azt is megmutatta, hogy a diákokban a gyakorlás során felizzik a vágy az érzelmek, gondolatok közvetítésére, a közönség előtti megnyilvánulásra. A féléves koncertekkel ezt szeretnénk elősegíteni. A mostani eseményt már egy nagyobb helyszínre terveztük, ahol a profi hangtechnika mellett izgalmas, színvonalas előadásokra számíthatunk” - várja izgatottan a bulit a Hangár vezetője, Ladányiné Cz. Nagy Zsófia.

Zenei közösség

A zeneiskola a Hangjáték - a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa zenei fejlesztési programjának - részeként jött létre. A Hangjáték azzal a célkitűzéssel indult, hogy Veszprémben, az UNESCO Zene Városában válasszák legtöbben az éneklést, zenélést, mint szabadidős tevékenységet. A Hangár diákjain kívül is, az elmúlt két év alatt közel 5500 résztvevő, azaz a város egytizede élt a Hangjáték nyújtotta sokszínű zenélési lehetőségekkel. A nagy sikerű örömdobolásokat tartó Franczia Dani szavait idézve: “új, zenélő közösség alakult ki a zene öröme által.” Ennek, és áttételesen a zenélést népszerűsítő Hangjáték program sikerének lehet szem- és fültanúja, aki a november 29-i koncertre ellátogat az Expresszóba.