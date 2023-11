Az öt korcsoportban zongora elé ülő résztvevők nagyrészt arany minősítésben részesültek, míg a néhány ezüst mellett több kiemelt arany is fémjelezte a találkozó nívóját.

A mini korcsoportban a Pápáról érkező Pásztor Júlia - Szücs András kettős kapott kiemelt arany minősítést, míg az első korcsoportból a szintén pápai Márkus Máté - Merétey Blanka duó és a veszprémi Bodor Szofia - Farkas Veronika páros. A második korcsoportban is a jól szerepeltek a pápaiak, ugyanis a Léka Emese - Csomai Alexa Rita, illetve a Barkóczi Nóra - Nagy Kamilla kettős örülhetett a kiemelt arany minősítésnek. A harmadik korcsoportban a Lénárt Dóra - Weisz Ádám (Pápa), a Veres Szofi - Papp Emma (Veszprém) páros kapott a kiemelt aranyat, míg Friedrich Hanna és Szilágyi Adél (Veszprém) produkciója nívó díjat ért. A negyedik korcsoportban tanár/diák négykezesek mutatták be tudásukat, itt három kiemelt aranyat ítélt meg a zsűri. A Veszprémről érkező Tóth Sára Ilona - Mátyusné Csonka Ágnes, valamint a Albert Márton - Békei Natália párosok és a balatonfüredi Punka Dóra - Kiss András érdemelte ki az elismerést.