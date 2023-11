Dohnál Szonja

Fotó: Komaniczki Zoltán

Művészettörténész-muzeológusként dolgozott a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban; 2016-ban a veszprémi Művészetek Házánál helyezkedett el; nagyszabású, kivételes színvonalú kiállítások kurátora, az ipar-, a textil-, az ékszer- és üvegművészet elkötelezettje – a műsor vendége Dohnál Szonja, a Művészetek Háza Veszprém szakmai igazgatóhelyettese, galériavezető.

A beszélgetés során szóba kerül hogy korábban is nemzetközi hírű tárlatok jellemezték a Művészetek Házát, és az elmúlt időszakban sem történt ez másképpen; sőt, olyan újdonságokkal jelentkezett az intézmény, amelyek párjukat ritkítják itthon, de talán határokon túl is. Különlegességként jött például a Glass Focus, majd az intézmény legutóbbi szenzációs kezdeményezése a MÁMORT! Európai Kortárs Ékszerművészeti Kiállítás megnyitása volt. Dohnál Szonja elmondta, azzal a fő céllal szervezték meg a tárlatot, hogy ne csak az ékszereket, hanem magát a műfajt és a művészeket is megismertessék a közönséggel. Az igazgatóhelyettes beszélt arról is, hogy a jövőben is tervezik hasonló gyűjtemények bemutatását, folyamatosan szerveznek ipar-, textil-, ékszer- és üvegművészeti kiállításokat, és természetesen folytatódnak a hagyományos egyéb kortárs képzőművészeti és irodalmi rendezvények.