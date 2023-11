Mindegyik rendezvényen zsúfolásig megtelt a népház nemcsak a helyi és környékbeli, hanem az egész országból érkezett érdeklődőkkel. A kézműves sörök bemutatóján Hári Lenke alpolgármester, az arácsi városrész képviselője megnyitójában kiemelte: a város és a térség számára mindig is fontos volt a kisüzemi, hagyományos alapanyagokra épülő termékek kínálata. Azt mondta, az említett ok miatt nem tekinthető hagyományrontónak, hogy a szőlő és a bor városában kézműves sörkóstolót tart a helyi közösségi életet összefogó Arácsért Alapítvány. Az alpolgármester reményei szerint a későbbiekben is lesznek még hasonló, helyi értékeket bemutató gasztrorendezvények. Molnár Judit, aki szintén az arácsi városrész képviselője, méltatta az olyan rendezvényeket, melyeknek közösségmegtartó, közösségépítő erejük van, illetve növelik a Balatonfüred nyári szezonon kívüli turisztikai, gasztronómiai és kulturális kínálatát. A rendezvényen meg is lehetett kóstolni a kézműves italokat, és egy film révén lehetett látni, miként készítik el a söröket. Az esten bemutatták az alapítvány jövő évi naptárát is.

Kovás Örs, az Arácsért Alapítvány elnöke is kínálta az újbort, amit Arácsi varázslatnak neveztek el

Forrás: Arácsért Alapítvány

A sörös programhoz hasonlóan telt ház mellett szervezték meg az újborkóstolót is nemrég, amit Molnár Judit, az alapítvány kuratóriumi tagja nyitott meg. Mint mondta, nagyon fontos megőrizni, illetve átadni a hagyományokat a fiataloknak, ahogy ez történik a Márton-napi tradíciók bemutatásával is. Az arácsi városrészen hagyomány, hogy közösen hordják össze a szőlőt ősszel, amit együtt préselnek, és Márton-nap környékén kinyitják az első palackot, majd nevet is adnak neki. A jelenlévők egy-egy papíron adtak neveket, és a zsűri, Hári Lenke, Fabacsovics Zoltán és Sipos Árpád választotta ki a legjobbakat: Krisztina, egy győri nő ötlete, az Arácsi varázslat kerül majd a palackok címkéjére. A bort méltatta Kutas Bendegúz, az alapítvány kuratóriumi tagja, Gaál Botond pedig bemutatta. Azt mondta, idén szép, savban gazdag szőlő termett, melynek jó volt a cukorfoka is. Az esten a pécselyi Mészáros József borász a nevét viselő pincészet képviseletében több fajtából hozott kóstolót: így olaszrizling, savignon blanc, kékfrankos rozé és cabernet franc borokat. A Márton-napi rendezvény különféle gyerekprogramokkal már délelőtt megkezdődött az arácsi városrészen.