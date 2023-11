15 éve élvezi a közönség a Rejtélyek délutánját, de idén emlékezetesebbé téve, kétnapos programként valósult meg közösségi, családi összefogással a könyvtári rendezvény. Az új intézmény helyiségeiben szellemi, kézműves, logikai, közösségi és totójátékokkal igyekeztek a részt vevő gyerekek kisebb ajándékokat gyűjteni a helyes válaszokért.

A rendezvény helyszínéül a költözés miatt üressé, szellemjárta területté vált egykori önkormányzati irodák szolgáltak, ahova az oda beköltözött rejtélyes játékok bújtak el a gyerekcsapat elől polcokba, zugokba. Miután a gyerekek a már sötét épületben megkeresték a rémisztő tárgyakat, majd összegyűjtötték, izgalmaik levezetéséhez nekiláttak a gyurmaszörnykészítésnek. A jól sikerült könyvtári játék után senki nem ment haza üres kézzel.

– Szombat este, sötétedés után a gyerekek, családok, nyugdíjasok izgatottan érkeztek az esti Rejtély túrára. Sokan ötletes jelmezekbe öltöztek. A kijelölt célállomásokra indult el a túracsapat, azokhoz a házakhoz, amelyek előzőleg regisztráltak. Idén az eddigi hagyományoktól eltérően a kapuban várták a házigazdák a gyerekeket, akiknek a felajánlók személyesen adták át az édességeket. Volt olyan házigazda, aki be is öltözött, s volt olyan ház, ahol a felnőtteket forralt borral, a gyerekeket meleg teával is várták. Buborékfújó gép fújta a hatalmas buborékokat, sütemények, ropik, csokik fogadták a túra résztvevőit. Kidíszített kerítések, világító óriás pókok csüngtek a falu utcáiban. Az összegyűjtött cukorkákat a túra végén a kultúrházban osztották ki. Ennyi édességfelajánlás még soha nem érkezett a településen élőktől, mint az idei hétvégén. A délutáni programok este a szülőkkel közös táncmulatsággal zárultak - tudtuk meg Nagy Annamária könyvtárostól, a program szervezőjétől.