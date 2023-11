Forrás: Napló

A térség jelentős kulturális tényezője, a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány képzőművészeti klubja a kékkúti Kőkút kertvendéglővel összefogva és a Petőfi 200, valamint a Himnusz 200 pályázatok sikerén felbuzdulva rajzpályázatot hirdetett a környék óvodásai és általános iskolásai körében, Szent Márton püspök kapcsán. A felhívásra rengeteg pályamű érkezett, az eredményhirdetésre pedig zsúfolásig megtelt a vendéglő. Közhely, de igaz, a gyerekek öröménél nincs tisztább, felhőtlenebb boldogság. Ez szinte tapintható volt a helyszínen a díjak átadásakor és az ezt követő kézműves-foglalkozáson is. Az alkotások egyébként – a művek nagy száma miatt vetésforgószerűen – még két hónapig megtekinthetőek a Kőkútban. Mindemellett nagy sikert aratott a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány ünnepi Folkklubjának programja is, többek között a Bajkó zenekar muzsikájával, Navratil Andrea libás Dúdolójával és a Badacsony-Tördemic néptáncegyüttes felcsíki táncházával.

Mire sor került a lámpás sétára, a Tapolcai-medence ékkövében, Káptalantótiban a Vulkánok Völgye Egyesület szervezésében megkezdődött a Műfajok találkozása a Káli-térségben című programsorozat második előadása. Ismét bebizonyosodott, hogy amennyiben egy kicsiny faluban található professzionális hangszer, esetünkben egy zongora, a település alkalmassá válik akár világsztárok fellépésére is. Ezen az estén a Koncertsorozat a jazz, a gospel és a komolyzene jegyében, a klasszikus zene és a jazz kapcsolata, fúziója, egymásra hatása a zongora tükrében elnevezésű előadásra került sor, amely akár Leonard Bernstein egykori zseniális sorozatában is megállta volna a helyét. Olyan volt, mintha egyszerre lettünk volna egy koncerten és a zongora tanszék valamelyik óráján. Mire Bachtól Mozarton és Chopinen át eljutottunk Bartókig és a jazzig, zenetörténeti képzésen és egy bravúros rögtönzésekkel teli hangversenyen estünk át, és ezután talán egy kicsit másként is hallgatunk majd zenét.

Binder Károly remek tanár, előadó és zongorista, Borbély Mihály csodásan fújt, mint mindig, és sokra hivatott tanítványokat ismerhettünk meg Horváth Szabolcs és Kiss Károly személyében. Mindehhez társult még a teltházas terem közösségi, összetartozás-élménye, amelyről Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is beszélt rövid bevezetőjében.

Nem mellékesen mindkét esemény ingyenesen volt látogatható a Veszprém–Balaton EKF program létének és támogatásának köszönhetően.