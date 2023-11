A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program őszi, téli rendezvényeinek egyik kiemelt eseménye érkezik az adventi hétvégékre. A Fructus Labiorum fesztivál December 1-17. között világhírű előadókkal, - mint a brit Nigel Short vezette Tenebrae Choir, a francia Tempvs Fvgit énekegyüttes, az ugyancsak brit His Majestys Sagbutts & Cornetts együttes - valamint további kivételes hazai és nemzetközi produkciókkal készül különleges, ünnepi atmoszférát teremteni, ráhangolódni a várakozás időszakára és a karácsony szeretetteljes légkörére. A három decemberi hétvégét felölelő koncertsorozat nem véletlenül kapta a Fructus Labiorum elnevezést. A szóösszetétel jelentése: „az ajak gyümölcse”, ami ebben az esetben az az énekszó, amely átszövi majd az eseményeket is. A programsorozat alapvető célja, hogy a karácsonyi rohanásban segítsen lelassítani bennünket, hogy visszatalálhassunk önmagunkhoz, hogy elmélyültebben adhassunk teret szívünkben az ünnepi várakozásnak, és lelkileg felkészülten érkezzünk meg a karácsonyi időszakba. December 1-én, pénteken este 20 órától a Nigel Short vezette Tenebrae Choir ad koncertet a Szent Mihály Főszékesegyházban, majd december 2-án a Budapest Bach Consort ugyanitt, 19 órától. December 8-án Nagy Csaba lantművésszel, 9-én a Custos Consort régizene együttessel, 10-én vasárnap a His Majestys Sagbutts & Cornetts együttessel találkozhat a közönség. December 16-án és 17-én a Tempvs Fvgit az énekegyüttes lép fel Veszprémben, 17-én vasárnap pedig az Ausculta Énekegyüttes koncertje hozza testközelbe az adventi várakozás meghittségét.