Erik Truffaz Európa egyik legismertebb jazzmuzsikusa, közel három évtizede a műfaj emblematikus alakja. A trombitás a folyamatos megújulás és a műfaji határok tágításának híve, amit most a veszprémi közönség is megtapasztalhatott élőben. Pályáját klasszikus együttesben kezdte, mai napig Ligeti György az egyik kedvenc zeneszerzője. Korai albumain még Miles Davis-hatása érezhető, ám később az acid jazz, a funk, a blues, a drum and bass, a pop, a világ- és elektronikus zenei elemek is megjelentek dalaiban. Pierre Henrytól Alex Gopherig, Bugge Wesseltofttól a St. Germainig, Ed Harcourttól DJ Camig és Amon Tobinig számos előadóval dolgozott együtt. A remekül felépített veszprémi koncert szemmel láthatóan lázba hozta a lelkes és igencsak szép számban megjelent közönséget. A lágy és az erőteljes zenei részek váltakozása, a dinamika, a pontosság és a színpadon lévők elképesztő hangszeres tudása lenyűgözte a hallgatóságot, amit a számok közben, majd a produkció vége felé egyre többször, nagyobb intenzitással felharsanó taps tökéletesen tükrözött. A nyitónapon fellépett még Manu Katché, a Bill Frisell trió, a TYGROO, az Antal Gábor Trió, a Bujdosó Trio ft. Kálmán András és Farkas Zsolt Solo.

Fotó: Szijártó János

A vasárnap estig tartó fesztivál programjai ma este folytatódnak, a kortárs jazz nemzetközi és hazai előadóival a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér termeiben, az Expresszó Klubban és a Papírkutya Kultúrbisztróban találkozhatnak a műfaj kedvelői. A Hangvillában pénteken 18 órától a Botticelli baba, 20.30-tól a Nils Landgren, az Expresszóban 19.15-től Takuya Kuroda, 22 órától Mitch és Mitch, a Kávézóban 17 órától a Baló Sámuel Trió 20 órától Parvaro, míg a Papírkutyában 19:30-tól a Fehér Fábió Trió ad koncertet.