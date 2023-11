Az üdvözölő gondolatok után Orosz Zoltán harmonikaművész a francia sanzon legendás képviselője, Edith Piaf egyik ismert dalával robbant be a színpadra, amit hatalmas taps és ováció kísért. Piaf világát, illetve a párizsi hangulatot idézte a Himnusz a szerelemhez című sanzon is, majd hasonlóképp elbűvölte a közönséget egy szibériai dallam, mely a háború árnyékában, annak borzalmait megjelenítve egy szenvedélyes érzelemről szólt. Orosz Zoltán a különleges esten felvonultatta a zenei világ teljes repertoárját, így a balkáni muzsikától kezdve egyebek mellett Baszkföld és Argentína hangulatát is színre vitte.

Az estnek befejezéskor csodás keretet adott Mozart Török induló című műve, amelyet végigtapsolt a közönség.