Megjelent a VeszprémFest 20 éves történetét összefoglaló könyv, amely visszaemlékezésekkel, interjúkkal, kulisszatitkokkal, érdekességekkel és eddig sosem látott képillusztrációval mutatja be a prémium zenei fesztivál két évtizedes múltját az olvasónak - a Gellért Gábor újságíró, rádiós szerkesztő gondozásában megvalósult kiadványt a veszprémi Foton Audiovizuális Központban mutatták be, akárcsak a VeszprémFest20 koncertfilm előzetesét.

Kérdésünkre válaszolva Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter elmondta, a VeszprémFest nemcsak minőségi program, de gazdasági tényező is, a városok versengésében a Veszprémhez hasonló helyek maradnak térképen. Elárulta, volt, hogy Tom Jones-t ő segített eljuttatni Veszprémbe. A fesztivál megrendezésére létrehozott Veszprémi Ünnepi Játékok Kft. egyik tagja volt a Pannon Várszínházat működtető Pannon Várszínház Kht. - Vándorfi László, a teátrum igazgatója felidézte, több olyan tervezetet is kidolgozott, amelyek a város rendezvényeinek fejlesztésével volt kapcsolatban; ezek egybeestek Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatójának az elképzeléseivel, így indulhatott el az akkor még Veszprémi Ünnepi Játékok címet viselő prémium zenei fesztivál. Bárány László, a VeszprémFest20 film rendezője arról beszélt, hogy eleinte a fesztivál promóciós anyagaként készített dvd-felvételeket, majd rendszeresen forgattak a fesztiválokon, és mutatták be a programokon fellépő sztárok nagyszerű pillanatait – az évek során az alkotócsoport életének részévé vált a VeszprémFest. Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója a 20 év legnagyobb sikerei között említette, hogy máig megtartotta az esemény a meghitt hangulatát, bevált ez a lépték, szeretik a fellépők a közvetlen kapcsolatot a közönséggel; akik pedig még időt szántak a város megismerésére is, mindig nagyon hízelgő véleményt alkottak Veszprémről.