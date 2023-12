Az idei koncert több szempontból is különleges volt, ugyanis jelen volt Nyilka Ildikó is, az Alapítvány az Alapítványokért, azaz a Plüss Kommandósok elnöke, aki röviden bemutatta az alapítvány munkáját és köszönetet mondott a szervezőknek és a résztvevőknek is a támogatásért. A szervezet a koraszülött babák egészséges fejlődését kívánja támogatni. Célja, hogy megmentse a babák életét, segítse az idegrendszeri és fizikai fejlődésüket, mentális jólétüket. Évente körülbelül kilencezer baba születik meg idő előtt Magyarországon, és minden tizedik családot érint a koraszülés.

A fellépő művészek az első hívó szóra vállalták a részvételt a koncerten, a közönség tapssal köszöntötte Eisenbeck Ágotát, Kolarovszki Saroltát, Szabady Ildikót, Németh-Nagy Viktóriát, Lakner Norbertet, Páll Leventét és Vizer Dávidot, s a legfiatalabbakat: Nagy Kamillát és Barkóczi Nórát, akik a Bartók AMI növendékei. Az alkalomról a zene mellett az adventi gondolatok sem hiányoztak, elsőként Miklós Csongor református teológus, lelkészi gyakornok szólt a várakozás lényegéről.

Forrás: múzeum

– Gyermekekért vagyunk most együtt, lélekben gyermekekkel vagyunk most együtt, akiknek az élete emberi számítás szerint nem garantálható, akik felülírták az emberek által kijelölt időpontot, de ugyanakkor hiszem azt, hogy általuk is csoda történik: az isteni gondviselés csodája.

Az rendezvényen Földi István, a Szent Benedek Plébánia esperes-plébánosa is szólt az ünnep, a várakozás lényegéről, személyes hangvételű beszédben, kitérve arra, hogy újszülöttként az ő élete is veszélyben volt, Isten megtartó kegyelme azonban velünk van.

Kozma-Páll Erzsébet elmondta, hogy az utólagos felajánlásokkal összesen több mint 400 ezer forint gyűlt össze, melyet a Plüss Kommandósoknak utalnak át, ők pedig az épp aktuális gyűjtésre fordítják, jelen esetben a Szívklinikának szeretnének vásárolni egy életmentő gépet.