Az 1971-ben alakult brit formáció több mint két évtizeden keresztül állt a rock élvonalában, a királynőket megillető helyen, a trónon. A rockzene alapjainak letéteményesei, a zenéjük ma is velünk van, a hírnevük fél évszázada rendíthetetlen. Tizenöt stúdió-, kilenc koncert- és egy tucat válogatásalbumot jelentettek meg, a világon több mint 150 millió lemezt adtak el. A frontemberük Freddie Mercury volt, aki a zenetörténelem egyik legnagyobb, legikonikusabb alakja. Ő volt a banda esszenciájának megtestesítője, aki a fantasztikus hangjával, átütő energiájával és karizmatikus egyéniségével minden idők egyik legjobb, legzseniálisabb zenészévé vált. Ahogy karrierje kezdetén megjósolta: nem sztár lett, hanem legenda.

A Queen állandó szereplője volt a slágerlistáknak, a dallamaik ma is fülünkbe csengenek. A folyamatos reneszánszát élő együttes zenei hagyatékát már sokan, sokféleképpen dolgozták fel. A Szolnoki Szimfonikusok és a Crazy Little Queen Tribute Band által színpadra állított Queen Symphonic sok tekintetben kiemelkedik a sorból, erről hamarosan a Balatonfüredi Kongresszusi Központ közönsége is meggyőződhet. A crossower műfajban már bizonyított szimfonikusok régóta aktív szerepet vállalnak a kulturális értékek megőrzésében és közvetítésében, míg utóbbiak hazánk legnépszerűbb Queen emlékzenekarának számítanak, akik nagy hangsúlyt fektetnek az élő zene minőségére, erejére és hangulatára. Közös fellépésükön olyan nóták hangzanak majd el a Queen gazdag életművéből, mint a Bohemian Rhapsody, a Radio Ga Ga, a We Are The Champions, vagy a Somebody To Love.