Ezúttal három kórus lépett fel. A megjelenteket Halászné Kapcsándi Szilvia köszöntötte, később Köntös László gyűjteményi igazgató mondta el igei gondolatait. Kiemelte, hogy a keresztények számára az igazi öröm a Megváltó eljövetele, akit Isten küldött hozzánk, hogy megmentse a világot, s benne az embert.

Elsőként a Séllyei István Énekkar, a református gyülekezet kórusa lépett fel, melyet a pápai protestáns gyülekezetek azon tagjai alkotnak, akik indíttatást éreznek magukban a karénekeken keresztül, közösségben is megélni hitüket. Repertoárjuk gerincét a javarészt protestáns gyülekezeti énekek 20. századi műzenei feldolgozása adja, ezúttal is ezek közül válogattak, de felcsendült karácsonyi dallam is.

A pápai evangélikus gyülekezet kórusa is elfogadta a meghívást erre az adventi koncertre, a kar többek között Bárdos- és Händel-művel készült az alkalomra.

A koncertre a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma Parlando leánykara tette fel a koronát. Parola Csaba karnagy vezetésével adventi és karácsonyi énekeket adtak elő.

A karnagy elmondta, hogy részt vettek a Kárpát-medencei gyülekezeti ének, egyházi népének és zsoltáréneklési versenyen Nagykőrösön. A verseny meghirdetője a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara volt, célja a magyar egyházzenei értékek megőrzése, az egyházi, illetve kollégiumi zenei hagyományok folytatása, vagyis a zsoltáréneklés kvartettekben, társas éneklésben, kamaraéneklésben való megvalósítása. A versenyzők indulhatnak egyénileg, énekes kvartett és kamarakórus formációban. A pápai refisek a kamarakórusok és kvartettek mezőnyében is a második helyen végeztek.

A koncert zárásaként a három kórus közösen énekelt a közönséggel.