141 éve annak, hogy 1882 karácsonyára Gárdonyi, akkor még Ziegler Géza segédtanító Tima Lajos (szintén nagy orgonista, hegedűs) igazgató-főtanító biztatására megírta a „Fel, nagy örömre, ma született…” kezdetű, napjainkra igen népszerűvé vált karácsonyi éneket. Mind a szövegét és dallamát is a fiatal tanító szerezte. Devecserben mindössze 16 hónapot töltött Gárdonyi, Karád után második álláshelyén. De nagy büszkeségünkre ezzel a karácsonyi énekkel nemcsak Devecser történelmébe, hanem az egyházi zenetörténet nagykönyvébe is beírta nevét. Tima Lajos igazgató-főtanító mellett Orbán Mihály káplán nevét is meg kell említeni, aki a flóta (fuvola) művésze volt, és ő is ráérzett a fiatal Gárdonyi zenei tehetségére, támogatta őt.

A kórustalálkozón elsőként Bognárné Simon Katalin, az emléktársaság elnöke köszöntötte a megjelent hallgatóságot és a kórusokat. Kiemelte az emléktársaság múltmegőrző szerepét, mint napjaink szellemi feladatát. Négy kórus mutatkozott be a találkozón: a Batsányi Népdalkör Tapolcáról, a Somlóvásárhelyi Lyra Énekegyüttes, a Devecseri Gárdonyi Kórus, és az Ajkai Pedagógus Női Kar. A Batsányi Népdalkör vezetője Füstös Zsuzsi. A Népdalkör tavaly ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. Két kedves népdalcsokrot hoztak. Az elsőben, Mária-énekeket válogattak össze, a másik csokor pedig a szomszédos Nyirádon gyűjtött énekekből állt. A templomi hideg ellenére a batsányisok felvették a Balaton-felvidékre jellemző kékfestő ruhájukat egy „kékfestőkék” meleg kendőbe burkolva vállaikat.

A tapolcai Batsányi Népdalkör Mária-énekeket adott elő

Forrás: DVTV/Kovács Zsolt

A tíz éve működő somlóvásárhelyi Lyra Énekegyüttes visszatérő vendége a kórustalálkozónak. Szívesen járnak a környező települések és saját falujuk rendezvényeire énekelni. Az advent számukra igen mozgalmas a sok meghívás, a szereplések miatt. Az együttes vezetője Rémai Lászlóné Zsuzsa.

A Devecseri Gárdonyi Kórus volt a „legfiatalabb” fellépő, hiszen 2021 őszén alakultak Horváthné Fatalin Zsuzsanna művészeti vezetésével. Négy, az ünnepváráshoz illő számmal szerepeltek. Különösen kellemes volt hallani Kocsár Miklós Adjon az Isten szerencsét, és Martin Phipps Koronázási téma a Viktória című sorozatból énekeket. Vezényelt Horváthné Fatalin Zsuzsanna. Zongorán kísért Huszár Katica, fuvolán közreműködött Venczel Zsófia.

A legnagyobb létszámú kórus, az Ajkai Pedagógus Női Kar 37 éve működik. 11 európai országban vendégszerepeltek az évek során. Legnagyobb élményük volt tán a Dortmundi Stadionban fellépni, ahol 60 ezer ember énekelt együtt. Elnyerték az amatőr kórusoknak adható legmagasabb fokozatot, a Hangversenykórus minősítést. Szépen szólt ajkukról mind az öt énekszám. Különösen gyönyörűen csengett Leontonovicstól a Carol of the Bells és Reinberger Salve Reginája. Alapító karnagyuk Petheő Balázsné Éva, másik remek karnagyuk Cserháti Csilla tanárnő. Zongorán kísért Elischer Balázs orgonaművész, aki először volt a kórustalálkozó vendége.

A Devecseri Gárdonyi Kórus

Forrás: DVTV/Kovács Zsolt

A zene, a szép énekhangok után Ferenczi Gábor polgármester üdvözölte a megjelenteket, gratulált a kórusoknak a nívós szereplésért. Bemutatta Szőlősgyörök polgármesterét Klotz Pétert, aki maga is két kórus tagja ott, Somogyországban. Szőlősgyörök is Gárdonyi-tisztelő település, mert az író édesanyja, Nagy Terézia ott született, nevelkedett.

– Ha Isten éltet bennünket, jövőre ismét találkozni szeretnénk – fogalmazta meg a Gárdonyi szellemi örökségét tisztelő, ápoló Németh Ernő nyugalmazott iskolaigazgató.

M. Mester Katalin

Devecser