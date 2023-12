A karácsonyi hangulatot a zirci piacon december 23-án, szombaton 8 és 12 óra között "Hozz magaddal!" akció fokozza. Az árusok szívvel-lélekkel készült termékekkel várnak mindenkit a város központjában, a Reguly-múzeum kertjében lévő fedett vásártéren.

"Hozz magaddal egy ajándékot, hogy vihess egy ajándékot!​ Aki hoz egy becsomagolatlan ajándékot, az vihet egy ajándékot. Lehet több ajándékot is hozni, de akkor is csak egy vihető. A szabály az, hogy csak olyan jó állapotban lévő ajándékot lehet hozni, amit még te is szívesen kapnál.​ Hozz magaddal egy bögrét is, s mi teával vagy forralt borral töltjük meg! ​Hozz magaddal egy tányért és egy kanalat, hogy 11.30 és 12 óra között együtt ebédelhessünk! Karácsonykor még a betyárok is beállnak angyalnak, ugyanis az ebédet Somogyi Tamás készíti. Hozz magaddal sütit a karácsonyi hangulat fokozására! ​Ha pedig van időd és kapacitásod arra, hogy a karácsonyi készülődés közepette süss egy kenyeret és elhozd az ebéd mellé, ezt jelezd előre! Az étel és az italok korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, ezért érdemes időben érkezni. Légy karácsonyi angyal, hozz díszt a karácsonyfára, ami a piacon várja a díszeit, hogy aztán sok gyerek arcára csalhasson mosolyt!" – írják a szervezők az eseményről, így invitálnak a közös ünneplésre.