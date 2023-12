A folyóirat 71. számát Földesi Ferenc főszerkesztő mutatta be az elmúlt öt esztendő munkájának, eredményeinek ismertetése után. Elmondta, 2019-ben negyvenhárom tanulmányt jelentettek meg 680 oldalon, ezek a számok nagyjából hasonlóak a többi évben is. Idén a közel hatszáz oldalas melléklet miatt jóval magasabbak a számok, így az öt év alatt összesen kétszázötven publikációt adtak közre közel három és fél ezer oldalon. Beszélt a járványidőszak nehézségeiről, s örömmel szólt arról, hogy ekkor is sikerült megoldani a finanszírozást és tartani a színvonalat. – Célunk az alapításkori elvek szerint elsősorban a veszprémiekhez, de a szakmához is szólni. A helyi írások mellett lehetőségünk nyílt kitekinteni, ezzel nagyobb olvasóközönséget, szerzői kört értünk el, nőtt a fiatal szerzők száma. A Veszprémi Szemle számára fontos minden sajtóbeszámoló – tette hozzá.

Szó esett a fenntartó közhasznú alapítvány pénzügyi helyzetéről, a város jelentős támogatásáról és a pályázatokról. Idén két önkormányzati képviselő saját képviselői keretéből is nyújtott támogatást.