A megindító történetet nem lehet letenni, és azon se lepődjük meg, ha az adventi készülődés, sőt az ünnepek is más megvilágításba kerülnek a fordulatos, lélekemelő kisregény hatására. Balatonszíve, az író által kreált mesebeli falu megidézi a régi szép időket, a falusi hagyományokat, a kisközösségek összetartó erejét, az adventi szokásokat, de hűen ábrázolja a jelenkor Balaton-felvidéki életét is. A filmszerű jelenetek mozgalmassá teszik a cselekményt, a részletgazdagon megrajzolt karakterek láttatják velünk az apró falu átalakulását és az emberek közötti kapcsolódások gyökeres megváltozását.

Az írónő szerelmese a Balatonnak, és nem áll messze tőle a misztikum. Most is varázslatosan szövi a szálakat, így egy pillanatig sem unatkozunk, miközben karácsonyi csodák szemtanúi leszünk Balatonszívén, ahol feltárul az ősi birtok titka, és megnyitja a szíveket a régi családi süteményes receptgyűjtemény. Az idők kezdete óta csodahely volt az apró Balatonszíve. Az emberek békességben és szeretetben éltek, míg egy napon a Bakony felől betörő északi szél megdermesztette a szívüket, és eltávolodtak egymástól. A régi családi kúriából átépített luxusborhotel egyre több idegent vonzott a faluba, ami fokozta a bizalmatlanságot. Paula néni a régi családi süteményes receptgyűjtemény világába merül. Fahéj, szegfűszeg, narancs és főzött csokoládé illata lengi be a konyháját. A cukrászmester bőségesen adagolja süteményeihez a keleti fűszereket, a parányira aprított aszalt gyümölcsöket, a durvára őrölt diót és még valami mást is, ami mindennél fontosabb... A szakadó hóesésben folyton feltűnik egy rejtélyes alak, akiről senki sem tudja, hogy miben mesterkedik, miközben apró csomagok bukkannak fel Balatonszíve lakóinak otthonában, amitől egy csapásra megváltozik az életük. Mindeközben fenyegető fekete felhő közeledik, és a pusztító hóvihar gyökeres átalakulásokat hoz. A sötétség éjszakája mindenkit próbára tesz. Mi lesz a sorsa Balatonszívének?

Az írónő megosztotta közönségével a történet kulisszatitkait is.

– Karácsonyi desszert – Balatonszíve című kisregényemben szerepel egy szív alakú sütemény, amely nem más, mint a Balaton szíve. Imádom a Balatont és a Balaton-felvidéket, amely már a nyolcadik balatoni regényem megírására inspirált. Különleges ez a vidék, feltölt minket szeretettel, energiával, örömmel, egyszóval igazi gyógyító, akárcsak a Balaton szíve desszert, amelyről a történetben írtam. Szerettem volna, hogy a valóságban is legyen egy ilyen nevű sütemény, amely magába sűríti mindazokat a mesés érzéseket, amiért szeretjük a Balatont. Egy neves balatonfüredi cukrászda fantáziát látott az ötletemben, és bekerült a cukrászda süteményes pultjába a Balaton szíve, amely egy nagyon finom szív alakú narancsos csokoládé-mousse. Kívánom, hogy mindenki életébe hozzon derűt, reményt, szeretetet, egészséget és minden földi jót ez a süti, akárcsak a regényemben szereplő karácsonyi desszert!