A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) program megvalósítása keretében a Művészetek Háza Veszprém munkatársai 62 kiállítást szerveztek az évadban, melyből 52 az intézmény által üzemeltetett helyszíneken valósult meg. A színes programkínálatnak köszönhetően egész évben teljes kihasználtsággal működött mind a kilenc várbéli helyszín. Ennek és a VEB2023 EKF program regionális és nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a város és az ország határain túl is megvalósulhattak művészeti projektek. A régióban Alsóörs, Balatonfüred, Márkó, Tihany és Várpalota fogadta a Művészetek Házát, de kiállításaik és kiadványaik eljutottak Ankarába, Bécsbe, Düsseldorfba, New Yorkba, Párizsba, Tokióba és Velencébe is. Soha nem látott szintre jutott el az intézmény nemzetközi kapcsolatainak a száma. A Művészetek Háza Veszprém 27 országgal megvalósított nemzetközi együttműködéssel zárja a 2023-as évet. Az EKF programnak köszönhetően 2024-ben is juthat nemzetközi figyelem az intézménynek és ezáltal Veszprémnek is – tájékoztattak a szervezők.

A Művészetek Háza nemcsak a látogatószám tekintetében lépett szintet, a kiállítási program is színesebb és összetettebb lett. Kerámia, ékszerek, üveg és digitális alkotások is megjelentek a programban. A VEB2023 EKF művészeti rezidenciaprogramjának, a Balaton Eye-nak köszönhetően neves külföldi művészek is érkeztek alkotni és kiállítani a régióba: Dafna Talmor a Sea of Stones, Noemie Goudal az Inhale/Exhale tárlattal, Peter de Thouars, Bernát András vendégeként A tér tükrei kiállítással, míg Erik Kessels és Thomas Mailaender az Europe Archive kollektív emlékezet projekttel látogatta meg a régiót.

Több új helyszínnel is gyarapodott a Művészetek Háza 2023-ban. Az S-stúdió közösségi alkotótérként funkcionáló terei múzeumpedagógiai és művészeti oktatás színtere, a f|x|r lab és galéria a digitális művészet iránt érdeklődők helyszíne lett, és az intézmény kezelésébe került az Auer-ház is.

A Művészetek Háza – az Európa Kulturális Fővárosa program szellemiségét folytatva – 2024-ban is fontosnak tartja a kétoldalú nemzetközi művészeti együttműködéseket, amelyek új lehetőségeket nyithatnak meg a környezetünkben élő alkotók számára is. Az VEB2023 EKF képzőművészeti AIR program folytatásaként Veszprémbe várják a testvérvárosok, az EKF városok és más települések nemzetközi alkotóit.

Jövőre a Kultúra hete rendezvénysorozattal indítják az évet, majd a Tavaszi Tárlat kiállításai mutatják be a város és a régió képző- és iparművészetét. A nagysikerű Balaton+Retro tárlat ismét külföldre látogat, többek között Stuttgartban láthatja a közönség az ideális nyaralás propagandáját. Folytatódnak a Vizuális Műhely foglalkozásai és a lelki egészségmegőrző előadások és foglalkozások is. Az intézmény az irodalom területén is aktív marad, hiszen az olvasók továbbra is találkozhatnak a Vár Ucca Műhely könyvekkel és a folyóirat lapszámaival is.