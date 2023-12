Ilyenkor a helyi asszonyok kínálják a finom pogácsát, süteményeket, és egy pohár forralt bor mellett, meghitt hangulatban kívánnak egymásnak boldog ünnepeket az itt élők és az idelátogatók. Igazi ünnepi hangulat alakul ki ilyenkor – tudtuk meg a település polgármesterétől, Sárdi Mátétól.

A két ünnep közötti időszakra is gondolnak a szervezők, és folytatják a nyitott pincék programsorozatot, amelyet a Csopak Környéki Borút egyesülettel közösen szerveznek. A rendezvény lényege, hogy a két ünnep közötti időszakban a helyi borosgazdák megadott napokon várják az érdeklődőket borkóstolóra. Az új év első napján pedig forraltbor-főző versenyt tartanak a településen, ahol népi kikiáltó gondoskodik a jó hangulatról.

– Egyre nagyobb sikere van a rendezvénynek, ráadásul jubilálunk is, hiszen huszadik alkalommal fogjuk megtartani a versenyt. Évről évre többen méretik meg forraltbor-főző tudásukat, amit szakmai zsűri értékel. A környékről is sokan ellátogatnak hozzánk ilyenkor, és idén is várunk mindenkit szeretettel Lovason – zárta szavait a településvezető.