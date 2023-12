Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszöntőjében elmondta, a kínai Ningbo városa és Veszprém két évtizeddel ezelőtt döntött úgy, hogy partnervárosi megállapodást kötnek egymással. A mögöttünk hagyott 20 esztendőben számos szép pillanatnak és találkozásnak lehettek részesei a felek. Úgy fogalmazott, öröm és nagy büszkeség minden veszprémi számára, hogy egy ilyen ősi és nagy kultúrájú nemzettel, mint Kínával, és egy olyan komoly tradíciójú várossal, mint Ningbo testvérvárosi megállapodást köthettek, ami reményei szerint tovább fog gazdagodni és erősödni.

Chen Weineng, Ningbo igazgatóhelyettese – ami nálunk talán az alpolgármesteri munkakört takarja – hattagú delegációval érkezett Veszprémbe. Köszönetet mondott a városnak a szívélyes fogadtatásért. Ningbóból ötven fotót hoztak a Pannon Egyetem tárlatára, amelyben a város életét, kultúráját és történelmét mutatják be. A fényképek nem mellékesen nagyon látványosak, ami talán abból is adódik, hogy a kínai testvérvárosban közel annyian élnek, mint Magyarországon, igaz, tizedakkora területen. Kiderült az is, hogy a ningbói kikötő a világ legforgalmasabb konténerkikötői között van, és tartozik hozzá több sziget a Hangcsoui-öbölben és a Kelet-kínai-tengeren.