Két hete, a római katolikus templom előtt, a Petőfi 200, vagyis a Petőfi bicentenárium jegyében ünnepélyes keretek között avatta fel Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Kovács Zoltán parlamenti képviselővel és Kovács Norbert (Cimbi) polgármesterrel a Lantos Györgyi szobrász- és üvegművész keze munkáját dicsérő Petőfi-mellszobrot. Fejet hajtottak, emlékcsokrocskát, ’48/49-es papírzászlócskát raktak le a küldöttség tisztelgő tagjai az egyleti névadó, a költő, a forradalmár, a nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja tiszteletére.

A küldöttség tagjai megállapították, hogy ez a kiscsőszi Petőfi igazi mestermű, a Pápa-környék eleddig legjobb Petőfi-bronzportréja; nagyon tetszett az egyletieknek. Egyébként Lezsák Sándoréknak köszönhetően nemcsak Kiscsőszön, de máshol is áll már az országban ezen emlékév óta Lantos Györgyi művésznő hasonló Petőfi-szobra, ami igazán szép dolog, s nagy köszönetet érdemel. Lezsák Sándor, aki egyébként maga is poéta, nem Kiscsőszön, hanem korábban egy másik helyen, ahol szintén ilyenféle Petőfi-emlékjelet lepleztek le, úgy fogalmazott : „Nem mindenki lehetett Petőfi és most sem lehet, de mindenkiben lehet egy kis Petőfi, ha tudja szeretni annyira a hazáját, magyarságát, hogy a maga kis környezetében nem viszonyul közömbösen a magyarságához.” Igaz! Nincsen mit hozzátenni ebben a keszekusza, értékvesztett világban. 2024. január elsejéhez közelítve derűs(ebb) új esztendőt mindenkinek!

Kerecsényi Zoltán,

a PVE ügyvivője