A butikfesztivál jövőre is a balatoni nyár egyik legnagyobb várományosa, augusztus 2-án a funky koronázatlan királya, a The Brand New Heavies lép fel, majd Tony Hadley, a Spandau Ballet egykori énekese pörgeti fel a piknik-hétvégét. Augusztus 3-án a holland popformáció, a Son Mieux lép fel, majd a szervezők régi vágyaként a Morcheeba ad holdfényes koncertet a szőlőhegy oldalában.

A Paloznaki Jazzpiknik kapcsán a szervezők olyan három napot ígérnek, amikor az értő fülek, a zenei kalandozásra vágyók, a táncoló cipők, a négylábúak és a még járni tanulók, a behűtött pezsgők és a piknikkosarak mind egy helyen találhatók meg a nyárban. Akik a magas minőségű zenei élmények mellett a kulináris élvezetek és a délutáni kultprogramok által kívánnak töltekezni a Balaton legnagyobb presztízsű fesztiválján, jövő nyáron ismét otthonra találnak Paloznakon. Az eddigi mérleg is impozáns, 11 év alatt 400 koncert és a megszámlálhatatlan élmény, ami jövő nyáron tovább bővül. A Jazzpiknik az egyre fiatalodó közönségének szeretne kedvezni azzal, hogy bevezeti a „kisfelnőtt” jegyet, amellyel a 14 és 23 év közötti fiatalok vásárolhatnak kedvezményes belépőt a 2024-es fesztiválra. A ’90-es évek acid jazz műfajának úttörője, a funky királya, a The Brand New Heavies augusztus 2-án, péntek este világhírű slágereivel és izgalmas, újító dallamaival tér vissza Paloznakra. Egy valódi örökzöld, Tony Hadley lép fel a piknik nagyszínpadán ezen a napon. Augusztus 3-án, szombaton a holland Son Mieux táncoltatja meg a piknikezőket és a Morcheeba is koncertezik.

Mint megtudtuk, az augusztus 1-jei nyitóestre egy dögös meglepetés-sztárfellépővel készülnek a szervezők. A legendás nemzetközi zenészek és formációk mellett a hazai jazz élvonala és a legújabb, kísérleti zene ezúttal is kiemelt helyet kap a pikniken. A további fellépőkről folyamatos tájékoztatást adnak a szervezők.