Az Öreghegyi Közösségi Házban rendezték a fesztivált, ahol tizenhárom előadás versengett. A pápai társulat Örkény István klasszikusát, a Tóték című drámát állította színpadra, ezúttal is nagy sikerrel.

– Régóta szerettük volna a darabot megméretni, ez most sikerült – mesélte Nagy Imre, az S. K. Társulat tagja. – Azért esett Szabó Szilárd rendező választása erre a műre, mert a szereposztás parádés, és mindenki nagyon szereti játszani. A fesztivált megelőzően öt alkalommal mutattuk be, mostanra beérett a darab, minden szereplő felszabadultan játssza. Nem azért mentünk, hogy díjat nyerjünk – persze nem esett volna rosszul –, hanem azért, hogy az ottani közönségnek is megmutassuk, és szakmai értékelést is kapjunk. Ez meg is történt, mind a nézők, mind a zsűri részéről pozitív visszajelzéseket kaptunk. A Tóték ugyan 57 éve jelent meg, mondanivalója viszont még ma is aktuális, sőt, talán aktuálisabb, mint abban az időben. A főszereplő, Tót Lajos annak a kisembernek a jelképe az 1960–70-es évek Magyarországán, aki igyekszik kiszolgálni a hatalom irracionális működését, míg végül, eljutva a végső pontig, nem bírja tovább a dobozolást, és minden józan belátásnak ellentmondva fellázad.

Nagy Imre azt mondta, a darabot nemcsak a történet, hanem a jellemfejlődések miatt is érdemes megnézni, utóbbira jó példa Tót Lajos karaktere, amelyet a szakmai értékelésen ki is emeltek.

– Nagyon erős volt a mezőny, rengeteg tehetséges fiatalt láttunk, és persze nagyon örültünk a különdíjnak, amelyre abszolút nem számítottunk. Az eredményhirdetést online követtem, megható volt, hogy amikor a díj és a nevem elhangzott, a jelenlévők hatalmas ovációban törtek ki, amit a mai napig sem tudok hova tenni. Úgy gondolom, nem egyéni, hanem csapatmunka ez a díj, amiért mindenkinek nagyon hálás vagyok.