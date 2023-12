A varázslatot most bárki átélheti, aki felsétál a várba, a Dubniczay-palotába – igaz, egészen más korból való, más képzettársításokat keltő alkotások révén. A Mozgó formák című tárlat a magyar kinetikus szobrászat legjavából ad merítést és nyújt ezzel különleges, nagyon nem hétköznapi, izgalmas élményt a művészetkedvelőknek. Adja magát a kérdés, hogy nem lehetne-e ezeket az alkotásokat masszívabb formában előállítani, és nyílt vagy zárt köztérre kiállítani, hiszen mennyivel élettelibbé tehetnék a környezetüket. Ki is állítottak, bár e művek gyakorta értek dicstelen véget: a nagy klasszikusnak számító amerikai Alexander Calder két mobilja a 9/11 áldozatává vált, a mostani kiállításon is szereplő Dargay Lajos (1942–2018) 1978-ban felállított egri Fénytornyát pedig vandálok tették makacs szívóssággal tönkre annyira, hogy még tíz évet sem húzott ki a Csebokszari-lakótelepen. A hétméter magas, króm-üveg-beton építményben megvilágított, elektronika vezérelte króm-nikkel lapok mozogtak a környezeti hanghatásokra reagálva, nem kevesebb mint 680 ezer variációban.