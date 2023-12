A régi Várpalotát idézi meg Vanyó József idén megjelent, Az én Várpalotám című kötete. A helytörténeti szempontból is komoly értékkel bíró könyv az 1934 és 1946 közötti időszakot öleli fel.

– A kiadvány egy olyan szakaszát dolgozza fel Várpalota történetének, amelyről nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre, hiszen az előző rendszerben a Horthy-korszakról nem igazán lehetett beszélni. Ezért fontos, hogy azok az emlékek, amelyek még nem lettek összegyűjtve, visszaemlékezések formájában megmaradjanak – emelte ki köszöntőjében az esten Budai László.

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője elmondta, Vanyó József idén júliusban bemutatott kötete iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy szükségessé vált azt újra kiadni. A mai rendezvénynek az is célja, tette hozzá, hogy a beszélgetések alkalmával felmerülő újabb történelmi adalékok tovább gazdagíthassák a településünk múltját feltáró kiadványt.

Mintegy 500 várpalotai személy nevét említi munkájában Vanyó József. Talán ennek is köszönhető, hogy sok ismerős és leszármazott érdeklődött a könyve iránt – mondta el az esten a kötet szerzője, aki elárulta azt is, hogy a kiadvány népszerűségének köszönhetően egy, a könyvében többször is említett gyermekkori lány ismerősével, a most 94 éves, jelenleg Los Angelesben élő Tizekker Máriával is lehetősége nyílt felvennie a kapcsolatot, ami nagy örömöt jelent számára.

Vanyó József a korabeli Várpalota egyik ismert közéleti személyiségéről, Zwickl Pál orvosról is ír könyvében, akinek egyik unokája, Zwickl Zoltán személyesen is jelen volt az író-olvasó találkozón. Elmondta, jómaga is kutatja nagyapja, illetve a család felmenőinek életét. Az általa fellelt régi anyakönyvek révén egészen az 1700-as évek közepéig tudta visszavezetni a családi gyökereket.

Zwickl Zoltán arról is beszélt, hogy nagyapjával kapcsolatos kutatásai 2015-ben vezették Várpalotára, ahol akkor járt először. Az igazi áttörést azonban Vanyó József helytörténeti munkája jelentette számára, hiszen ő az, aki édesapja, Zwickl Ferenc egykori osztálytársaként személyesen ismerhette nagyapját.