„A Naplóban olvastam a cseszneki fémszobrászról, Rónaszéki Zoltánról, megírták, hogy művei festésekor – az újrahasznosítás jegyében – kiolvasott Naplókat használ. Rögtön eszembe jutott, hogy nekünk is van egy művészünk, aki hasonlóképp tesz mosolygásra késztető, groteszk szobrainál. Tóth András grafikus, szobrász munkássága 2021 óta Németbánya értéktárának része. Szeretném, ha néhány Naplóból készült ökoszobrát a Napló is bemutatná. Ezek az alkotások a címükkel együtt válnak igazán mosolyfakasztóvá" – írta lapunknak Kiss Albertné Éva. Tényleg így érthetőek meg könnyen a németbányai képzőművész szobrai, nála mást jelent a madárperspektíva, a hallójárat, a jegyespár és a képmutatás is, mint elsőre gondolnánk. Az pedig kimondottan jó érzés számunkra, hogy használati tárgyakat szintén készít újságunk papírjából, nagyon szépek például lámpabúrái.