A Tapolcai Rajzbarátok Köre a Tamási Áron Művelődési Központban működik, így a kiállítókat Barczáné Tóth Boglárka mutatta be. Mint mondta, a most látható művek alkotóival, Mező Lászlónéval, Pálffy Gézáné Szabó Évával, Stankovics Béláné Anikóval és Varga Károllyal már számos alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői, azonban ebben a formában ők most először mutatkoznak be a Tamási Áron Művelődési Központban.

A Batsányi Táncegyüttes közreműködése mellett nyitották meg a tárlatot

Fotó: Szijártó János

Hangodi László, aki egyben a kör tagja is, úgy fogalmazott örömmel ajánlja a látogatók figyelmébe a hihetetlenül gazdag, sokrétű és széles témaválasztású tárlatot, amely az idei alkotói esztendő szép lezárása. A negyedik éve működő Tapolcai Rajzbarátok Köre több helyen bemutatkozott már a környéken, de haza, Tapolcára most jött először kiállítással. Úgy vélte, a kör mindegyik tagja egyéni életpályát mondhat magáénak, ám az alkotás iránti olthatatlan vágy egyformán jellemző rájuk. Számukra ez mindenképpen több mint hobbi, de mégsem munka a szó szoros értelmében. Hangodi László felhívta a figyelmet arra is, hogy a köszönet az alkotók hozzátartozóinak is jár, hiszen az ő segítségük, támogató hozzáállásuk, türelmük is benne van a most bemutatott csodálatos képekben.

A Batsányi Táncegyüttes közreműködése mellett megnyitott kiállítás december 20-ig tekinthető meg a Tamási Áron Művelődési Központban.